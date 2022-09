Lewandowski, el golejador del Barça / @EP

Un Sevilla-Barça és sempre un duel d'alçada. Per l'entitat dels dos clubs. Pels jugadors de talla mundial que hi ha al camp. Per l'estadi Ramon Sánchez Pizjuán. I malgrat les diferències de nivell o de dinàmica amb què arriben els dos clubs, la realitat és que un partit d'aquest calibre és sempre un pla desitjable per a un amant del futbol, encara més quan hi ha un Sevilla tan necessitat de punts que , més que un camp de futbol, semblarà un camp de batalla en aquesta quarta jornada de LaLiga Santander. (21:00 h/ Movistar LaLiga)

El Sevilla arriba a aquest partit amb tres jornades per oblidar: dues derrotes contra l'Osasuna i l'Almeria i un empat contra el Valladolid. Tres resultats que han posat en dubte Julen Lopetegui, el tècnic sevillista, però que no perd la fe a capgirar la situació: "Si fas alguna cosa bé, t'has de mantenir ferm. Cal mantenir-se ferm, l'equip va a millorar, amb jugadors nous, més joves. Hem d'intentar optimitzar perquè aquests petits detalls sí que són importants", comentava Lopetegui a la roda de premsa prèvia.

Pel que fa a les baixes, no ajuda que tant Marcao com Rekik , dos defenses, estiguin lesionats, per la qual cosa haurà d'inventar una defensa d'alçada per aturar tota la pólvora culer.

UN BARÇA OPTIMISTA

Precisament, el Barça arriba a una dinàmica completament oposada. Tot i la primera ensopegada contra el Rayo Vallecano, en una estrena desil·lusionant de totes les noves estrelles (0-0), en els dos següents partits va fer una exhibició de poder ofensiu: 1-4 contra la Reial Societat i 4-0 contra el Reial Valladolid.

Aquests resultats es van aconseguir sobretot gràcies als fitxatges que s'han produït durant aquest estiu. De fet, Xavi Hernánadez, el tècnic del Barça, s'ha mostrat molt satisfet en roda de premsa.” Estic alliberat després d'aquest mercat de fitxatges, tant en sortides com entrades . Amb el club hem fet un esforç espectacular. Estem molt contents i satisfets d'on érem i on som”, i va deixar clara la seva intenció per a aquest any: “Intentarem, amb aquesta plantilla, lluitar per tot. Amb els fitxatges i la il·lusió de la gent, ho intentarem lluitar al camp”.

El tècnic egarenc va amb tot al Ramón Sánchez Pizjuán, sense cap baixa per lesió, de manera que tindrà tots els seus efectius a punt per sumar tres punts més.