Lewandowski no va fallar la cita amb el gol. Foto: FCB

El Barça carbura . Els de Xavi Hernández il·lusionen perquè vencen i convencen , ahir a la nit en un escenari sempre complicat com el Sánchez Pizjuán de Sevilla (0-3). A més, l'equip va saber patir i refer-se després d'un tram inicial de partit en què els locals van sortir amb molt d'ímpetu i van posar en dificultats Marc ter Stegen, una altra de les grans notícies de l'inici del curs per als blaugranes.

I és que el porter alemany torna a parar pilotes decisives en moments clau, com les que va detenir en els primers 20 minuts per mantenir el 0-0 al marcador.

A l'àrea contrària, a més, el Barça també és un martell. Després d'una recuperació de Gavi, l'equip va llançar un contraatac imparable. Lewandowski va intentar superar el porter local Bono amb una vaselina, però un defensa sevillista va salvar la pilota sobre la línia de gol. Raphinha, atent, va enviar la pilota al fons de les malles.

El gol va donar ales a l'equip, que finalment va aconseguir el control del partit, i 5 minuts després, el 9 polonès no fallaria en la seva cita amb el gol. Lewy va baixar amb el pit una passada de Koundé i va rematar a la perfecció de volea.

Després del descans arribaria la sentència. Eric García , excels en aquest primer tram de campanya, signaria el seu primer gol com a professional després d'aprofitar una nova assistència de Koundé en una jugada d'estratègia.

Amb el 0-3 i un Sevilla inoperant en atac, Xavi va aprofitar per fer rotacions. Eric va ser substituït per precaució (tot i que el defensa de Martorell va dir que no té cap lesió) i cap al minut 60 de partit van poder descansar també Dembélé, Pedri i Alejandro Balde i, minuts més tard, fins i tot Lewandowski.

D'aquesta manera, amb el tercer triomf seguit (el Barça segueix a 2 punts del Madrid), els blaugrana agafen moral per afrontar l' estrena a la Champions , dimecres que ve 7 de setembre, amb què, sobre el paper, és el partit més assequible: contra el Viktoria Plzen al Camp Nou.