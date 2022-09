Olmo (dreta) amb el seu company Laimer. Foto: RB Leipzig

Tots els jugadors de futbol somien disputar la Copa del Món i Dani Olmo no és cap excepció. El jove i talentós mitjapunta de Terrassa s'ha convertit en un dels habituals a les convocatòries de Luis Enrique Martínez, però una lesió amenaça de deixar-lo fora de la cita que es disputarà a Qatar aquesta tardor.

I és que l'esportista del Red Bull Leipzig només va poder disputar 11 minuts en la derrota que va patir el seu equip contra l'Eintracht Frankfurt (4-0) el 3 de setembre passat. Olmo va demanar el canvi per molèsties al genoll i aquest matí s'ha conegut l'abast de la lesió: té afectat el lligament lateral intern, però no hi ha trencament: es calcula que estarà entre cinc i sis setmanes fora dels terrenys de joc.

Si aquests terminis es compleixen, Olmo tindria l'alta mèdica a mitjans o final d'octubre, encara que no tindria ritme de competició. La Copa del Món arrenca el 20 de novembre, però les seleccions estaran concentrades uns dies abans per ultimar detalls.

Olmo va debutar amb la selecció espanyola el 2019 i, fins avui, acumula 24 internacionalitats. El futbolista de Terrassa ha fet 4 gols amb l'absoluta.