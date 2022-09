La cerimònia commemorativa als assassinats. Foto: Wikipedia

El 5 de setembre de 1972 , tal dia com avui fa 50 anys, el moviment olímpic va viure un dels dies més negres de la seva història . A la recta final de la competició (els Jocs de Munic acabaven l'11 de setembre) 11 membres de l'equip olímpic israelià van ser presos com a ostatges i assassinats per un comando del grup terrorista Setembre Negre formada per vuit persones .

Els terroristes van demanar l'alliberament de 234 presoners allotjats a presons israelianes, així com dels fundadors de la Fracció de l'Exèrcit Roig, Andreas Baader i Ulrike Meinhof, empresonats a Alemanya. Durant el segrest es va témer que un dels segrestats fos el nedador nord-americà Mark Spitz, que professa la religió jueva.

Després de dos intents fallits de rescat, els terroristes, que a posteriori es va saber que havien comptat amb suport de grups neonazis, van assassinar els esportistes i entrenadors.

- Moshe Weinberg (entrenador de lluita lliure)

- Yossef Romà (halterofília)

- Ze'ev Friedman (halterofília)

- David Berger (halterofília)

- Yakov Springer (jutge de peses)

- Eliezer Halfin (lluita lliure)

- Yossef Gutfreund (àrbitre de lluita lliure)

- Kehat Shorr (entrenador de tir)

- Mark Slavin (lluita grecoromana)

- Andre Spitzer (entrenador d'esgrima)

- Amitzur Shapira (entrenador d'atletisme)

Cinc dels vuit membres de Setembre Negre van resultar morts per la policia durant el fallit intent de rescat dels ostatges. Els tres segrestadors que van sobreviure van ser detinguts.

Dos dies després, l'equip olímpic israelià va anunciar que abandonava Munic. L'equip egipci va fer el mateix, tement possibles represàlies.