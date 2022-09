El danès celebra el gol. Foto: RCDE

Rendiment immediat. Martin Braithwaite ha donat els primers tres punts de la temporada 2022-23 a l' Espanyol en un dels grans escenaris de la Primera Divisió de futbol, San Mamés. Un gran gol del davanter danès a les acaballes del matx va servir perquè els blanc-i-blaus derrotessin l'Athletic (0-1) i abandonessin la zona de descens.

El partit, però, va començar com sol ser habitual a la Catedral. Els de Diego Martínez es van veure superats per l'empenta dels lleons, que tenien dos punyals als germans Williams i un creador de joc sublim a Iker Muniain.

L'Athletic rondava la porteria defensada pel debutant Álvaro Fernández encara que sense generar perill excessiu. El porter de La Rioja va estar atent quan se li va requerir i també va comptar amb l'ajuda del travesser a l'últim minut de la primera part després d'un tret de falta de Berenguer.

Darder condueix davant de Muniain. Foto: RCDE

Martínez va donar entrada a Keidi Bare després del descans, encara que el centrecampista albanès va haver de ser substituït poc després per Simo, debutant a Primera Divisió. De mica en mica, l'Espanyol va tenir més presència ofensiva i va començar a generar perill, especialment, per banda dreta i gràcies a la continua baralla de Joselu Mato. El tècnic gallec, no obstant, va haver d'afrontar un nou contratemps, la lesió de Calero. Omar, defensa, també es va estrenar amb els periquitos a Bilbao.

La bogeria es va desfermar al minut 83, quan el nou fitxatge blanc-i-blau, el davanter danès (qui va jugar en banda), va aprofitar una passada filtrat de Sergi Darder per desfer-se de dos defenses i transformar el que seria l'únic gol de partit.

Ja sense la pressió d'haver d'estrenar el caseller de triomfs, els espanyolistes treballaran aquesta setmana per preparar el proper partit a Cornellà-El Prat, dissabte que ve a un quart de 5 de la tarda contra un Sevilla en hores baixes.