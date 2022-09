Alcaraz alça els braços després del triomf. Foto: US Open

Carlos Alcaraz torna a ser l' únic representant del tennis espanyol al quadre final de l' US Open . El murcià, que dilluns passat 5 va derrotar Marin Cilic, s'ha classificat per als quarts de final del torneig novaiorquès, cosa que no va poder fer Rafa Nadal, que va quedar eliminat davant del local Frances Tiafoe .

El jove tennista de Múrcia va haver de patir de valent davant el croat, i el partit se'n va anar als cinc sets i va vorejar les quatre hores de durada (6-4, 3-6, 6-4, 4-6 i 6-3). En un enfrontament ja memorable, Alcaraz es va emportar la primera i la tercera mànega, encara que al segon set es va veure clarament superat pel balcànic.

De fet, fins i tot va poder resoldre l'enfrontament al quart set, però va cometre errors de joventut, i va desaprofitar algunes pilotes de break. Cilic no va desaprofitar les fallades del murcià.

No obstant, la millor versió d'Alcaraz va tornar a emergir al cinquè set i va aconseguir el tercer triomf contra el croat les quatre vegades que s'han vist les cares al circuit professional.

NADAL: "VULL TORNAR A CASA, TINC COSES MÉS IMPORTANTS QUE ATENDRE QUE EL TENNIS"

Per la seva banda, Rafa Nadal va quedar eliminat del campionat nord-americà davant el tennista local Frances Tiafoe (6-4, 4-6, 6-4 i 6-3). El balear, com és habitual, va vendre cara la seva pell davant l'empenta del jugador de Maryland, però veu com es frena la seva ratxa d'imbatibilitat als grans, que durava des de la derrota a la semifinal de Roland Garros de l'any passat davant de Novak Djokovic.

Després del partit, un Nadal lacònic va assegurar que "he jugat malament i ell bé. Si vols estar als quarts de final de l'US Open necessites jugar millor del que he fet".

Tot i això, el tennista de Manacor va evidenciar que el seu cap estava en un altre costat. "Vull tornar a casa, tinc coses més importants que atendre que el tennis". Nadal es referia al fet que la seva parella, Mery Perelló, va ser ingressada fa un parell de setmanes per sotmetre's a una operació per recomanació mèdica. Perelló està embarassada.