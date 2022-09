Catalunya press mbappe

Que els futbolistes d'elit viuen en una bombolla a part, això és més que sabut. Cotxes esportius, viatjades descomunals, mansions... coses que la resta de persones normals, corrents, no poden ni arribar a imaginar-se. En aquest context, sembla que hi ha alguns futbolistes que ni tan sols s'adonen que hi ha una emergència climàtica que apressa i que necessita mesures contundents des de ja per evitar més catàstrofes en el futur.

A França s'està estudiant la possibilitat de limitar els vols en jet privat amb l'objectiu de limitar l'empremta al planeta i el consum d'energia. En aquesta línia, un directiu de la companyia ferroviària francesa SNCF els va preguntar en roda de premsa a Kylian Mbappé, l'estrella del París Saint-Germain i Christophe Galtier, l'entrenador, si es plantejaven canviar el mètode de transport de l'avió al tren en trajectes de distància curta.

La resposta? Mofar-se , perquè no només Mbappé es trenca de riure davant la possibilitat de renunciar als seus privilegis per mirar una mica més pel planeta, sinó que a l'entrenador no se li acudeix altra cosa que contestar que han parlat "amb l'empresa que organitza els desplaçaments, estem mirant si podem passar-nos al carro de vela ”.

Com no podia ser altrament, les xarxes socials s'han incendiat davant d'una resposta tan desafortunada i una actitud tan xulesca. De fet, fins i tot els membres del govern francès s'han pronunciat sobre això. L'alcaldessa de la capital francesa, Anne Hidalgo, a Twitter va contestar: "Us desperteu, nois? Això és París".

LES XIFRES DE LA RENOVACIÓ DE MBAPPÉ, AL DESCOBERT

Pensant-ho fredament, no és estrany que Mbappé rigui davant una pregunta d'aquest tipus si tenim en compte el que cobrarà després de la renovació pel PSG durant tres temporades. Nasser Al-Khelaïfi, el president del club parisenc, va abonar 125 milions d'euros al jugador (sí, sí, 125 milions, no ho han llegit malament) com a prima de renovació . A més, el jugador rebrà 83 milions d'euros bruts de manera anual fins al 2025, segons ha informat el mitjà americà The New York Times.

Amb aquesta quantitat ingent de diners, és fins i tot "normal" que visquin en un món completament dissociat a la realitat. "Qui és aquesta persona per enviar-me a mi a anar amb tren i perdre temps i comoditat?", deu haver pensat Mbappé. Una actitud completament fora de lloc i que deixa molt a desitjar per a un dels millors futbolistes del món. Ser el millor va molt més enllà de ser bo amb la pilota, i això és una cosa a què, clarament, encara no arriba el francès.