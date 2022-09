El Camp Nou torna a vibrar amb la Champions. Foto: FCB

El millor futbol del continent torna aquest dimecres 6 de setembre a l'Spotify Camp Nou. El Barça de Xavi Hernández es posa en marxa, a les 9, a la Champions League 2022-23. La màxima competició continental suposa diversos reptes per al conjunt blaugrana: significa el retorn a estar entre els millors després de la decebedora participació de la temporada passada, és una gran ocasió per tornar a ingressar diners (necessitat enorme per a l'entitat), una prova de foc per comprovar el canvi que s'ha donat aquest estiu i significa una de les darreres ocasions de jugar amb un format que canviarà a partir de l'edició 2024-25.

Esportivament, la Lliga de Campions no podria començar amb un cartell millor. Si de vegades la fase de grups llança partits poc atractius per als aficionats, entre aquest mes i el que ve pel Camp Nou passaran dos dels grans del futbol continental: el Bayern Munic i l'Inter de Milà.

Els alemanys ja van ser un dels oponents de l'equip de Xavi el curs passat (amb resultat nefast per als barcelonistes, llavors sota el comandament de Ronald Koeman) ia més a Can Barça encara cou el 2-8 del 14 d'agost del 2020 a Lisboa. Tot i haver perdut Robert Lewandowski, ara blaugrana, els bavaresos tenen una plantilla plena de jugadors de talla mundial, com Joshua Kimmich, Manuel Neuer, Thomas Müller i el davanter Sadio Mané , fitxat aquest estiu del Liverpool, a part de prometedors joves com Alphonso Davies i Jamal Musiala.

Per part seva, l' Inter és el gran candidat al títol de l' Scudetto italià, que no va poder guanyar la temporada passada (la lliga va ser per als seus veïns, l'AC Milan). Els de Simone Inzaghi són temibles en atac, on compten amb puntes d'enorme categoria: Romelu Lukaku (que ha tornat a San Siro després del seu discret pas pel Chelsea), Lautaro Martínez (desig de molts grans del continent), Edin Dzeko i Joaquín Correa són les opcions ofensives dels llombards, que també compten a les seves files amb talents com el centrecampista Nicolò Barella i el defensa Milan Skriniar.

Sobre el paper, el primer rival, el Viktoria Plzen txec, parteix com la ventafocs del grup, però el conjunt bohemi va recuperar el tron del futbol txec, que els tres anteriors cursos havia estat en poder de l'Slavia de Praga. El veterà extrem Vaclav Pilar, de 33 anys, continua sent el principal argument ofensiu.

FER CAIXA, ESTRATÈGIC

El curs passat, després de quedar fora de la màxima competició continental a la fase de grups, més enllà de la pèrdua de prestigi i de coeficient UEFA, va significar una disminució considerable de la quantitat de diners ingressats pels partits. I és que la Champions es paga a un preu i l'Europa League a un altre. Per això, és estratègic, des del punt de vista econòmic, fer un bon paper a la Copa d'Europa.

Robert Lewandowski ha de ser diferencial a la Champions. Foto: FCB

I és que el màxim organisme del futbol europeu donarà 2.732 milions d'euros en premis entre les tres competicions que organitza. D'aquest import, 2032 és per a la Champions. Es tracta de gairebé el 75% del pressupost.

De fet, el Barça ja ha guanyat diners per jugar la fase de grups. Cadascun dels 32 equips que ho fa cobra 15,64 milions d'euros per la seva simple participació. La UEFA, a més, incentiva anar a buscar la victòria, ja que els ingressos per cada triomf aconseguit són de 2.8 milions, mentre que en cas d'empatar cada equip rebria 930.000 euros. La derrota no genera cap mena d'ingressos. Per tant, en el millor dels casos (sis triomfs en sis partits), el Barça podria acumular 32,4 milions, sense comptar els ingressos que pogués obtenir per venda d'entrades, televisió i marxandatge i gameday.

Lògicament, els premis van in crescendo a mesura que es van superant fases de la competició. Així, la classificació per a vuitens de final suposa 9,6 milions addicionals, accedir a quarts reporta 10,6 milions més per a les arques, superar aquesta ronda i plantar-se a semifinals fa ingressar 12,5 milions, ser un dels dos finalistes comporta la guany de 15,5 milions i aixecar l'orella té un premi extra de 4,5 milions.

Si el Barça completés la Champions perfecta (cosa que no ha fet mai cap equip), els ingressos per part de la UEFA serien propers a uns 85 milions d'euros.

UN FORMAT AMB DATA DE CADUCITAT

D'altra banda, aquesta Lliga de Campions 2022-23 serà la penúltima amb el format actual , de fase de grups i eliminatòries a anada i tornada a partir dels vuitens de final.

Foto: UEFA Champions League

I és que el mes de maig passat la UEFA va confirmar una remodelació de la competició , que malgrat que s'havia rumorejat que podia aplicar-se des del curs que ve, finalment s'aplicarà a partir de la temporada 2024-25.

D'entrada, el nombre d'equips participants a la main round passarà de 32 a 36 i no es dividiran en grups, sinó que es competirà amb l'anomenat model suís. Hi haurà una fase única en forma de lliga que inclourà els 36 participants. Cada club jugarà un mínim de vuit partits en aquesta fase contra vuit rivals diferents, quatre a casa i quatre de visitant (ara són sis, tres a cada condició i contra tres contrincants diferents).



Els vuit millors d'aquesta lliga es classificaran de manera automàtica als vuitens, mentre que entre el novè i el setzè hauran de jugar un play-off a doble partit per completar les eliminatòries.

Ara mateix, l'únic que la UEFA ha de concretar és si manté el format actual de final o bé aposta per un format de final four , model de gran èxit en competicions com l'Eurolliga de bàsquet o la Champions League d'handbol.

Foto: FCB

Amb Xavi al capdavant per primera vegada des de l'inici de temporada i amb una plantilla renovada, amb Robert Lewandowski com a gran argument ofensiu, el Barça busca reverdir els llorers continentals després d'unes temporades recents en què ha anat perdent prestigi a Europa a poc a poc . La darrera final (i el darrer títol) és del 2015.

Des d'aleshores ençà, les semifinals han estat el sostre de l'equip. Atlètic, Juventus, Roma, Liverpool, Bayern i PSG són els últims equips que han eliminat els barcelonistes a la màxima competició continental, fins que la temporada passada ni tan sols va aconseguir superar la fase de grups.