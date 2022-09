Hazard va tancar el triomf blanc. Foto: Reial Madrid

Passen els anys, canvien presidents del govern, la llum puja i baixa de preu... i el Madrid segueix guanyant de manera incontestable a Europa . Els blancs, que van patir a la primera meitat a Celtic Park, es van estrenar amb victòria (0-3) a l'edició 2022-23 de la Champions League . I és que com canta Julio Iglesias (madridista confés), la vida continua igual.

El partit a Escòcia es plantejava com un parany. El campió d?Europa contra un equip que fa vuit anys que no trepitjava la fase de grups de la màxima competició continental. A més, com es podia esperar, els de Glasgow van sortir en tromba i van tenir algunes ocasions clares. Abada i McGregor (amb un xut al pal) van donar dos ensurts als madridistes, que a més van veure com Karim Benzema es retirava de la gespa amb molèsties al genoll. Tot i això, el partit va canviar al minut 42, Vinicius va aprofitar una assistència de Fede Valverde per batre el porter local Joe Hart.

Els de Carlo Ancelotti millorarien a la segona part. Luka Modric , al minut 60, i Eden Hazard , 17 minuts més tard, arrodonirien una gran nit per als blancs a Celtic Park . El premi a millor jugador del partit se'l va emportar Toni Kroos .

Fins ara, el conjunt blanc compta per triomfs tots els partits que ha jugat, tant a la Lliga com a la Copa d'Europa.