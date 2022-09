Foto: Jumbo-Visma

"Per desgràcia, Primoz Roglic no serà a la sortida de la 17a etapa com a conseqüència de la caiguda soferta a l'etapa d'ahir". Així anunciava, aquest dimecres 7 de setembre al matí, l'equip Jumbo-Visma la retirada de l'eslovè. El vigent campió de la Volta a Espanya es va veure involucrat en un accident amb caiguda a la meta de Tomares.

Segons el comunicat mèdic, el ciclista va patir "policontusions, ferides superficials al colze, maluc i genoll del costat dret que han precisat de cures locals".

D'aquesta manera, el tres cops campió de la Vuelta posa punt final a la temporada de les grans rondes ciclistes.

El seu abandó ha fet que Enric Mas pugi a la segona plaça de la classificació general.