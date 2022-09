Keira Walsh, nova jugadora del Barça / @FCBfemeni

Després de moltes setmanes de negociació, finalment el Barça ha aconseguit arribar a un acord amb el Manchester City pel traspàs de Keira Walsh . La centrecampista anglesa de 25 anys signa pel club blaugrana per les properes tres temporades, fins al 30 de juny del 2025.

Segons explica el mitjà esportiu Sport, aquest traspàs serà el més elevat de la història del futbol femení: 400.000 euros, superant així els 350.000 euros que va pagar el Chelsea al Wolfsburg per Pernille Harder el 2020.

Walsh arriba al Barça després d'esdevenir guanyadora de l'Eurocopa aquest mateix estiu amb la selecció anglesa. Precisament, en aquest torneig va aconseguir el guardó de "Millor Jugadora de la final" davant d'Alemanya. Al palmarès hi consten 4 lligues i 3 copes, i arriba en el moment que més necessitat hi ha el Barça, ja que la lesió de llarga durada d' Alexia Putellas obliga el club blaugrana a buscar un reemplaçament de garanties per a tota la temporada.

EL CREIXEMENT DEL FUTBOL FEMENÍ

Aquesta notícia té un punt de vista clar: el creixement del futbol femení. Fins no fa gaire, pràcticament no es pagava traspassos entre clubs, o el que es pagava eren quantitats irrisòries. Per fer-nos una idea de l'auge del futbol femení, fa 5 anys, el 20217, Mapi León es va convertir en el primer traspàs entre dos clubs espanyols –de l'Atlètic de Madrid al Barça–, i només es va pagar 50.000 euros.

Per tant, segueix endavant el creixement d'aquesta disciplina, però caldrà anar amb compte perquè els preus no s'inflin com al futbol masculí, fins al punt que es paguin 50 milions d'euros per jugadors com qui comprarà pipes al supermercat.