Miralem Pjanic, a la seva primera temporada al Barça / @EP

El Barça ha fet oficial la desvinculació de Miralem Pjanic. El migcampista bosnià tenia contracte per dues temporades més, però ha decidit posar punt final a la seva etapa com a blaugrana i apostar pel Sharjah dels Emirats Àrabs, amb qui tindrà contracte durant dos anys i opció d'un tercer.

Al comunicat oficial, el Barça ha volgut expressar públicament el seu agraïment “per la professionalitat, el compromís, la dedicació i, sobretot, per haver adaptat sempre el seu contracte a les situacions i necessitats del Club ”.

Aquestes línies són especialment significatives per diversos motius, ja que ha mirat moltes vegades pel bé del club. El 2021, el centrecampista ja va acceptar una rebaixa salarial d'un 60%, segons RAC 1, cosa que li va permetre anar cedit al Besiktas per jugar i no quedar relegat a l'ostracisme durant una altra temporada.

A més, els últims dies ha transcendit als mitjans que el jugador bosnià marxarà perdonant els dos anys de contracte que li quedaven amb el Barça, per la qual cosa el club blaugrana s'estalviarà una fitxa més i no haurà de pagar res per marxar.

MALA SORT DES DE L'INICI

Pjanic va arribar al Barça l'estiu del 2020 procedent del Juventus , amb un bescanvi en què el club blaugrana va afegir Arthur Melo perquè fes les maletes i marxés a Torí. El migcampista arribava de ser amo i senyor del centre del camp de la Juve aleshores, però des de la seva arribada es va veure relegat a l'ostracisme perquè Ronald Koeman, l'entrenador del Barça del moment, no va apostar mai per ell. De fet, es va decantar per Pedri, i aquesta serà segurament la millor decisió que se li pot atribuir al tècnic holandès del seu pas pel Barça.

Tampoc va ajudar gaire el fet que el seu bescanvi va servir per maquillar els comptes dels dos clubs, i que fregava el límit de la legalitat, presumptament. Mostra d'això és que la Fiscalia de Torí va investigar aquest intercanvi de jugadors. Arthur fitxava per la Juve per 72 milions, i Pjanic venia al Barça per 63 milions, un intercanvi amb què el Barça sortia guanyant de bones a primeres, però que amb el sou del bosnià passava a ser una càrrega a llarg termini, ja que va començar cobrant 7,5 milions d'euros nets.

Després d'un any sense protagonisme, el 2021 va decidir anar-se'n cedit al Besiktas, però va tornar aquest estiu i va aconseguir convèncer Xavi Hernández perquè li donés una oportunitat. El problema és que ha vist que la seva participació tornaria a ser mínima -no ha jugat ni un minut en les quatre primeres jornades de lliga-, per la qual cosa ha decidit buscar una nova aventura en què tornar a sentir-se futbolista.

Per tant, a l'aficionat culer sempre li quedarà el dubte de què hauria estat Miralem al Barça si els tècnics hi haguessin apostat des del principi.