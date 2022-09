Espanya busca la tercera final consecutiva. Foto: RFEN

La semifinal de l'Europeu masculí de waterpolo serà una muntanya complicadíssima d'escalar. Espanya i Hongria es veuran les cares a les 6 de la tarda per obtenir un dels bitllets per a la final del campionat. Els magiars parteixen com a favorits: els avala la història, amb els seus 13 entorxats europeus, mentre que Espanya només ha arribat tres vegades al partit pel títol (1991, 2018 i 2020), però en totes aquestes ocasions va perdre.

Tot i això, els dos equips arriben a la cita de Split amb idèntics resultats: han guanyat tots els partits que han jugat, des de la fase de grups fins a les cruïlles.

ESPANYA - GRÈCIA, FINAL FEMENINA

Qui és segur que jugarà la final és la selecció femenina, que dimecres 7 passat va derrotar els Països Baixos (7-10) a la semifinal.

El conjunt de Miki Oca va tornar a oferir un recital de joc coral i defensiu i va neutralitzar la superioritat física de les neerlandeses.

Grècia, que va derrotar Itàlia, serà la rival de les espanyoles a la final.