El cartell d'aquest 2022. Foto: Ay. de Barcelona

El dilluns 12 de setembre serà el darrer dia hàbil per inscriure's a la Cursa de la Mercè , la prova atlètica en homenatge a la co-patrona de Barcelona. La cursa té un marcat caràcter popular i podria tancar les inscripcions abans d'aquesta data si s'arriba a la xifra de 8.000 participants.

Com és habitual, la cursa no es disputarà el dia 24, quan es commemora la festivitat, sinó que la data prevista és el diumenge 18 de setembre.

L'organització dóna a triar entre les distàncies de 2 i 10 quilòmetres que fan que els corredors puguin veure alguns dels punts més emblemàtics de la ciutat.

A més, per primera vegada, la cursa comptarà amb "la cursa i la cura", un servei d'acollida perquè ningú no es perdi l'esdeveniment per tenir cura dels nens i nenes al seu càrrec.