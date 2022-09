Dembélé i Lewandowski, els protagonistes del darrer partit / @EP

Nova jornada i nou repte per al Barça: el Cadis de Sergio González. A priori, pot semblar un partit senzill, si tenim en compte que l'equip gadità no ha aconseguit cap punt a les quatre primeres jornades de Lliga, però això és el que converteix precisament el Cadis en un equip perillós. No hi ha pitjor animal que aquell que està ferit, i el conjunt gadità porta una sagnia preocupant a hores d'ara, per la qual cosa intentarà per tots els mitjans evitar la victòria blaugrana a la jornada 5 de LaLiga Santander. (18:30h/ Movistar LaLiga)

EL BARÇA, AMB L'EUFÒRIA PER BANDERA

El Barça arriba al partit amb l'eufòria pels núvols després de l'aclaparadora victòria aconseguida dimecres contra el Victoria Plzen (5-1) . Un hat trick de Lewandowski i un Dembélé estel·lar van ser els elements més destacats en un partit rodó per als de Xavi que els dóna força per mirar "de tu a tu" el totpoderós Bayern de Munic dimarts que ve a l'Allianz Arena. Tot i això, abans toca tornar a baixar la pilota i centrar-se a LaLiga per fer front al Cadis a l' Estadi Nuevo Mirandilla.

Xavi Hernández, a la roda de premsa prèvia al partit d'aquest dissabte, va deixar entreveure que hi podria haver rotacions . Sembla que en pot quedar fora Sergi Roberto, que va acabar el partit contra el Plzen amb algunes molèsties, i també Pedri , ja que el tècnic admetia que "és un dels que porta més càrrega". Tot i això, Xavi va voler treure importància al partit contra el Bayern i donar-li la importància que mereix el Cadis. "La idea no és reservar ningú, sinó pensar a anar a Cadis a guanyar. Començarà el millor equip possible per anar a guanyar", comentava l'egarenc.

Cal tenir en compte que el Cadis no és precisament un equip que se li doni gaire bé al Barça: la temporada passada, el conjunt blaugrana només va sumar un punt de sis possibles en els dos enfrontaments contra els gaditans (0-0 a la jornada 6 i 0-1 a la jornada 32).

UN CADIS NECESSITAT DE PUNTS

D'altra banda, el Cadis és per ara l'únic equip que no ha sumat cap punt fins ara, però Sergio González va voler llançar un missatge esperançador a la roda de premsa.

"Hem de créixer i fer bons partits, ens hem de centrar en el futbol, l'equip està recuperant aquestes pulsacions que hem deixat de tenir", afirmava el tècnic del conjunt gadità, i afegia que "el més important és la comunió entre tots, el fet que la gent vingui a donar-nos suport és importantíssim per a nosaltres. A poc a poc, es van traient pensaments negatius”.

De moment, Sergio va confirmar per al matx la baixa de Choco Lozano, per unes molèsties a l'adductor, juntament amb la baixa de Juan Cala.