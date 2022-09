Partit del Cadis contra el Barcelona @ep

Pocs minuts abans de finalitzar el matx futbolístic entre el Cadis i el Barça , que guanyava el conjunt català per 2 a 0, s'ha aturat el partit per un greu incident mèdic a la grada. Segons informen els mitjans, sembla que una persona s'ha esvaït i està sent atesa amb desfibril·lador.

S'ha pogut veure jugadors com Araujo resant. L'estadi Nuevo Mirandilla s'ha quedat en silenci total, en espera de saber què podria passar.

El partit ha estat més de mitja hora aturat. Els jugadors s'han marxat al vestuari.

Finalment el partit s'ha repres i es podrà concloure.