Alcaraz besa el trofeu. Foto: US Open

Carlos Alcaraz és el nou rei del tennis mundial . El joveníssim tennista murcià (19 anys, 4 mesos i 7 dies) ha derrotat la matinada d'aquest 12 de setembre (nit de l'11 als Estats Units) el noruec Casper Ruud (6-4, 2-6, 7-6 i 6- 3) per convertir-se en el campió de l'US Open i, alhora, en el número 1 del rànquing de l'ATP . Alcaraz és el tennista més jove de la història a situar - se al cim d' aquesta classificació .

D'aquesta manera, el de Múrcia es converteix en sisè número u del tennis espanyol ; abans havien aconseguit ser-ho Arantxa Sánchez Vicario, Carlos Moyá, Juan Carlos Ferrero (el seu entrenador), Rafa Nadal i Garbiñe Muguruza .





Alcaraz va completar satisfactòriament un torneig marcat per partits interminables. En aquesta ocasió no va necessitar marxar a la cinquena mànega per derrotar el rival, però la final contra Ruud va tornar a demostrar la fredor i el domini de l'escena de l'espanyol.

De fet, el murcià va veure com l'escandinau va començar el partit més centrat, i després d'un primer joc que ja va durar set minuts, en va tenir prou amb un break per començar manant i imposar-se a la primera mànega per 6-4. El segon, en canvi, va ser un monòleg de Ruud, coincidint també amb el pitjor moment d'Alcaraz, a la final i al torneig.



La millor versió del murcià es va tornar a veure als primers compassos del tercer set, que seria definitiu en l'esdevenir del partit. Un break ràpid el va ajudar a recuperar confiança, però aviat el rival tornava a prendre la iniciativa. De fet, Ruud va tenir dues boles de set per anotar-se el set, però Alcaraz aconseguiria salvar-les, forçar el tie break i posar el 2-1 quan tothom pensava que el que arribaria seria l'1-2.

Ja al quart i definitiu, el murcià va aprofitar la primera bola de break per posar el 4-2. No va fallar quan era el moment de la veritat, encara que va haver d' esperar el servei per posar el 6-3 definitiu i llançar-se a terra, per celebrar que ja és el rei del tennis mundial .

LES XARXES S'OMPLEN DE FELICITACIONS

El triomf d'Alcaraz ocupa les portades de la premsa, esportiva i generalista, de tot el món , i també ha fet que les xarxes s'omplin de felicitacions de companys, esportistes d'altres disciplines i institucions.