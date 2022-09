Gualupe Porras, Marta Horta d'Aza, Marta Frías i Yolanda Parga. Foto: Europa Press



Les col·legiades de la Lliga F han insistit aquest dilluns 12 de setembre que no reben "ordres de ningú" i que la decisió de no xiular aquest cap de setmana a la primera jornada de la competició va ser "exclusivament" seva , qualificant de "manca de respecte intolerable" l'acusació de la Lliga Professional de Futbol Femení (LPFF) d'haver estat "manipulades" des de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF).

"La decisió de parar ha estat exclusivament nostra, la independència és el més sagrat que tenim, no rebem ordres de ningú. Ha estat una falta de respecte intolerable per part de la LPFF acusar-nos de ser manipulades", va assegurar l'àrbitre internacional Marta Huerta d'Aza en roda de premsa on va estar acompanyada per les seves companyes Guadalupe Porras i Marta Frías, i per Yolanda Parga, responsable d'Arbitratge Femení de la RFEF .

La col·legiada de Tenerife va dir a la patronal que han "elegit" els seus propis representants i que la seva "casa és la RFEF". "Els convidem que vinguin ells aquí. Fa 10 dies que ens vam asseure aquí i ja vam donar un crit d'auxili desesperat perquè després de dos mesos no havíem rebut cap resposta", va afirmar.

"Hem estat totalment informades. Ens consta que la RFEF va demanar que el CSD intervingués i la Lliga es va negar. Nosaltres no hem bloquejat el futbol femení, en som part i que volem créixer al mateix nivell. Ara tenim una lliga professional i l'únic estament que no és professional som nosaltres", va afegir.