Robert Lewandowski, el davanter del Barça / @EP

El refranyer popular diu que “la venjança és un plat que se serveix en fred”. La temporada passada, el Barça va tenir l'ocasió de venjar-se d'aquell dolorós 2-8 contra el Bayern Munic del 14 d'agost del 2020, amb una plantilla completament decadent en què ni tan sols Leo Messi donava per guanyar. La temporada passada, el Barça va tornar a patir el conjunt bavarès a la fase de grups de Champions, encara amb Ronald Koeman a la banqueta al primer partit, i amb Xavi Hernández ja al segon, però el còmput global es va tancar amb sis gols en contra i cap a favor per als interessos culers.

Però com si fos una broma del destí, l'atzar va decidir que el Barça tornés a veure's les cares aquest any contra el Bayern en fase de grups de la Champions, però amb una situació radicalment diferent. A dia d'avui, regna l'optimisme, les ganes de venjança contra el seu enemic més gran en els últims anys, i el que és millor, que per primera vegada en molt de temps hi ha l'esperança que realment es girin les tornes, però això passa per guanyar aquesta nit a l'Allianz Arena, a la segona jornada de la fase de grups de la Champions League (21:00h/ Movistar Lliga de Campions).

MÉS INFORMACIÓ El Barça guanya al Cadis després de pausar-se el partit per un greu incident mèdic

UN BARCELONA A ESTAT DE GRÀCIA

El Barça arriba a aquest transcendental xoc en un estat de forma molt bo i amb una tendència clarament apuntant amb la fletxeta cap amunt. En els últims partits oficials de Lliga i Champions, el còmput és de 20 gols a favor i 2 en contra, per la qual cosa tots estan absolutament endollats, tant els nous com els antics.

Els fitxatges han ajudat a canviar el discurs de la resta d'Europa cap al conjunt blaugrana, i el que feia riure abans fa tremolar. Perquè aquesta nit la davantera ja obliga els defensors a estar més alertes que mai. I potser el Bayern conegui i reconegui Robert Lewandowski , que va ser el seu davanter durant 8 anys, però avui dia és la joia de la corona d'un equip obligat a triomfar, com a mínim pel bé de la viabilitat econòmica del club. El '9' va canviar la samarreta bavaresa per la blaugrana, i l'aposta de moment li està sortint espectacular: 9 gols a 6 partits. Clarament, el millor davanter des de fa molts anys i que permet que aquest equip somiï en coses grans, molt grans. Però la prova d'aquesta nit és tremendament dura, i faltarà veure si per fi els de Xavi Hernández són capaços de plantar cara a Europa o encara falta arribar a aquest esglaó.

Xavi Hernández recollia aquest optimisme, tot i que deixava clar que la valoració final no es farà en aquest partit, sinó al final de temporada. “Hi ha moltes expectatives sobre nosaltres aquesta temporada però el partit de demà no canvia res, es guanyi, empat o perdi. Haurem d'esperar a veure com s'acaba la temporada. Tot es veu diferent de l'any passat. Hem millorat en molts aspectes i ens veiem capaços de competir demà. Tenim la sensació, il·lusió i el repte que podem guanyar aquest partit, per fi. A veure si podem canviar la història i la dinàmica", deia el tècnic egarenc en roda de premsa.

EL BAYERN, EMBOLCAT EN DUBTES

Mentre que el Barça mostra la cara de la moneda, el Bayern ha mostrat la creu en els darrers partits. Tot i fitxar Sadio Mané per suplir la baixa de Robert Lewandowski, la jugada no els va sortir del tot rodona. No és tan fàcil reemplaçar un dels millors '9' -si és que no és el millor- del món.

En els últims tres partits de la Bundesliga ha aconseguit tres empats que l'han relegat a la tercera plaça, cosa dolorosa i pràcticament desconeguda a l'equip bavarès els últims anys.

“Coneixem molt bé el Barcelona . Tenen un esperit completament nou. Són agressius i defensen alt amb mitjans com Gavi i Pedri . Podem esborrar els darrers duels davant el Barça del disc dur. Volen tornar a atacar i és un rival dur. Serà una bona manera de veure quina és la nostra posició davant d'un equip que ha millorat adequadament. Han fet bons fitxatges com el de Lewandowski , però volem guanyar el partit a casa. Espero un matx dur demà", comentava Julian Nagelsmann, el tècnic del Bayern, en roda de premsa.

Per tant, el Barça haurà de lluitar contra el Bayern i contra les expectatives que hi ha sobre aquests. Veurem si aconsegueixen fer el ple de victòries.