El davanter madrileny deixa el conjunt blanc-i-blau. Foto: Rayo Vallecano

Aquest 13 de setembre ha acabat un dels culebrons de l'estiu. RDT, Raúl de Tomás, deixa l'Espanyol i torna al Rayo Vallecano.

Tot i que cap dels dos clubs ha quantificat l'operació, els espanyolistes rebran entre 8 i 9 milions d'euros fixos, xifra que podria augmentar en 3 o 4 variables.

RDT ja va jugar a Vallecas les temporades 2017-18 i 2018-19, cursos que, juntament amb la seva etapa al Benfica portuguès, són dels millors moments de la seva carrera.

El punta madrileny deixa Cornellà-El Prat amb un regust amarg, ja que després de l'arribada de Diego Martínez el seu protagonisme a l'equip quedava a l'aire, per la preferència del tècnic gallec en jugadors més implicats en el treball defensiu, com Joselu Mato. A més, l'últim dia del mercat, l'RCDE va incorporar Martin Braithwaite per a la parcel·la ofensiva.

Sigui com sigui, RDT abandona el club blanc-i-blau convertit en un dels millors jugadors de la seva història recent; així ho diuen les dades: 45 gols en 89 aparicions amb l'elàstica periquita .

Tot i que el traspàs s'ha tancat, el nou jugador rayista no podrà jugar fins que es torni a obrir el mercat, al mes de gener, per la qual cosa pràcticament es pot donar per descartada la seva presència al Mundial de Qatar.