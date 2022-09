Lewandowski consola Pedri. Foto: FCB

La derrota del Barça a l'Allianz Arena de Munic contra el Bayern (2-0) és un partit que permet fer diverses lectures. És tan cert que els blaugrana van mostrar una bona imatge (al primer temps, de fet, van ser superiors als alemanys) com que a la Champions League no es pot perdonar i que els de Xavi Hernández han caigut en el primer gran partit de la temporada. L'equip va encaixar dos gols en poc més de tres minuts al tram inicial de la segona part i ara és segon al grup, amb tres punts, de manera que els dos pròxims partits contra l'Inter semblen clau de cara a accedir a les eliminatòries de la màxima competició continental .

S'esperava un partit de ritme intens i pressió alta per part dels dos equips i així va ser. Els bavaresos van començar dominant la possessió i rondant l'àrea de ter Stegen, però la primera gran ocasió va ser blaugrana , en un ràpid contraatac que Pedri culminaria, però la rematada el va desviar amb els peus Manuel Neuer .

La rematada va donar ales a l'equip, que tindria més ocasions claríssimes més al primer temps: Lewandowski per partida doble (amb una rematada que va sortir per sobre del travesser per poc i amb un cop de cap que va parar el seu excompany) i Raphinha van fregar el gol, espantant al sempre orgullós conjunt muniquès.

Tot i això, després del descans, el Bayern tindria l'encert que li va faltar als barcelonistes . Primer Lucas Hernández , rematant de cap un córner, i tres minuts després Leroy Sané , acabant una contra dels alemanys, van transformar el 0-0 en un 2-0.

El partit s'havia tornat a posar, costa amunt. Xavi va moure la banqueta, donant entrada a Frenkie de Jong ia Ferran Torres , però tornarien a ser Pedri i Lewandowski els qui, després d'una gran combinació, van fregar el gol. El xut del canari, en aquesta ocasió, va topar amb el pal.

Sabent que necessitaven marcar, els locals van esperar a llançar contres per buscar-ne el tercer, però el resultat no tornaria a canviar.

Els blaugrana segueixen sense guanyar a l'Allianz Arena; cinc derrotes i dos empats és el saldo aconseguit contra els bavaresos en aquest estadi .

XAVI: "ESTIC CABREJAT, AVUI ERA UN DIA PER GUANYAR"

Ja a sala de premsa, el tècnic del FC Barcelona va mostrar la seva contrarietat per la derrota , la primera de la temporada 2022-23 . "La primera part ha estat excel·lent, però no pots perdre un partit així. Era un dia per guanyar no per empatar. Estic emprenyat", va assegurar més d'una vegada.

Xavi va admetre que el seu equip ha fet "un pas endavant", però va considerar que això "no és suficient". El de Terrassa també va concloure que "el resultat és dolent, però el procés és bo", referint-se a l'evolució del seu equip.