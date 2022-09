Willy Hernangómez celebra una acció. Foto: FEB



La selecció espanyola de bàsquet ja és a les semifinals de l'Eurobasket després de guanyar Finlàndia en un partit amb dues parts molt diferenciades, una primera en què els escandinaus van arribar a tenir 15 punts d'avantatge i una segona en què Espanya va fer un pas endavant en atac i en defensa per acabar vencent (100-90). Alemanya, que va derrotar Grècia, serà l'escull que hauran d'encarar els de Sergio Scariolo, en un partit que es disputarà el proper divendres 16 de setembre.



Willy Hernangómez va ser el far de l'equip de Scariolo . El pivot dels New Orleans Pelicans va anotar 27 punts, amb més d'un 70% d'encert en els llançaments a cistella, a la qual cosa cal sumar cinc rebots i un tap. Amb ell a la pista, Espanya va tenir un avantatge de 15 punts, sent el segon jugador millor en aquest apartat, només per darrere del seu germà Juancho, amb 16.



Espanya va tenir capacitat de reacció al tercer quart, després d'anar-se perdent per nou al descans (43-52). Els finesos van arribar a tenir un avantatge que va superar els dos dígits en alguns moments de la primera meitat, però després de passar pels vestidors, també gràcies al descens de l'encert dels nòrdics als triples.

Els de Scariolo ja manaven per sis a l'inici del darrer quart i van saber gestionar (i ampliar) la renda amb un joc coral i molt eficaç. Els 28 punts amb què va tancar el matx Lauri Markkanen van convertir el jugador d'Utah Jazz en el més destacat individualment al seu equip.