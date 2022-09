L'Espanyol va superar la primera ronda de Copa. Foto: RCDE

L'Espanyol va arrencar dimarts passat 13 de setembre el seu camí a la Copa de la Reina amb un triomf al camp del Pradejo (1-3) per avançar ronda. Per la seva banda, el Llevant les Planes de Sant Joan Despí continua sense debutar en competició oficial aquest curs 2022-23, ja que en aquest mateix dia l'expedició vermella va viatjar fins a Tenerife per jugar el primer partit de la Copa de la Reina , però la vaga d'àrbitres va fer que aquest enfrontament tampoc no es disputés.

Natalia, al minut 11, va avançar les blanc-i-blaves, que veurien com les de La Rioja empataven poc després. L'Espanyol va tornar a prendre la iniciativa al matx passada la mitja hora de joc, un altre cop gràcies a Natalia.

La sentència no arribaria fins al segon temps; Luzu, al minut 72, va donar la tranquil·litat definitiva al conjunt de Marc Cabestany, que espera conèixer el seu proper rival.

SEGON PARTIT, SEGON SUSPÈS

"Tristesa i decepció de l'expedició del FC Levante per no poder disputar el partit de la Copa de la Reina per la incompareixença arbitral. Esperem i desitgem que aviat se solucioni la situació!", va explicar el club en un tuit un cop es va saber que no s'enfrontarien al Reial Unió de Tenerife.

Tots dos equips van saltar a la gespa, però el partit no es va jugar. Foto: Llevant les Planes

"L'únic que volem és jugar", va dir el tècnic de l'equip, Ferran Cabello, al Tot Costa de Catalunya Ràdio , amb un punt d'amargor. L?entrenador diu compartir la reivindicació de les àrbitres, però no les formes. La propera ocasió en què les de Sant Joan Despí podrien estrenar-se serà el diumenge 18, a les 6 de la tarda, quan el conjunt vermell visita el camp del Real Betis.