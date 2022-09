El pilot vallesà. Foto: Europa Press



Álex Palou, campió de la IndyCar el 2021 , ha anunciat que seguirà una temporada amb Chip Ganassi Racing , equip amb què disputarà el campionat nord-americà de monoplaces alhora que realitzarà test de Fórmula 1 amb l'escuderia McLaren .

D'aquesta manera, Palou no competirà a la IndyCar amb el McLaren Racing, escuderia amb què va anunciar el seu fitxatge per al 2023 i amb què se'l relacionava per buscar el seu segon títol, encara que finalment ho farà amb el seu actual equip nord-americà.

Tot i això, el pilot de 25 anys sí que realitzarà test de Fórmula 1 amb McLaren, cosa que ja està fent des d'aquesta setmana al Circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló. Estic agraït que Chip Ganassi Racing em permeti fer proves de F1 amb McLaren fora dels meus compromisos amb Indycar", va explicar Palou a les seves xarxes socials.

"Gràcies Chip, Mike [Hull, director de CGR] i tot l'equip per la seva voluntat de treballar junts i ajudar a recolzar tant l'equip com els meus objectius personals al llarg d'aquest procés", ha sentenciat Palou. Així, un cop conegut el seu destí final, McLaren va anunciar la incorporació de Félix Rosenqvist per a IndyCar, completant la composició definitiva juntament amb Patricio O'Ward i Alexander Rossi.