El tennista suís Roger Federer ha anunciat aquest dijous la seva retirada del circuit una vegada disputada la Laver Cup, que serà així el seu últim torneig de l'ATP i es disputarà setmana que ve a Londres, de manera que posarà fi a la seva carrera professional als 41 anys. i amb 20 'grans' al seu palmarès.



"La Laver Cup serà el meu últim esdeveniment ATP. Jugaré més tennis en el futur, per descomptat, però no a 'Grand Slams' oa la gira", va informar Federer a les seves xarxes socials, després de més de 1.500 partits en dues dècades i mitja al Circuit, on s'ha proclamat 20 vegades campió d'un 'Grand Slam'.



Roger Federer, que no competia des de Wimbledon el 2021, on va aconseguir els quarts de final, culmina així una carrera en què va aconseguir sis triomfs a l'Open d'Austràlia, un a Roland Garros, vuit a Wimbledon i cinc a l'Open dels Estats Units . També va guanyar l'or als Jocs Olímpics de Pequín el 2008, i la Copa Davis el 2014.



Una carrera de somni on el suís va forjar la seva llegenda durant 24 anys a les pistes. Des del seu debut el 1998 al circuit ATP, Federer no ha parat de collir èxits per tot el planeta. Un total de 103 títols que els han alçat entre els millors tennistes i esportistes de tots els temps. Victoriós per on ha passat, ha guanyat cadascun dels tornejos disputats, excepte els Jocs Olímpics, on se li va resistir l'or individual tot i aconseguir el de dobles a Pequín, juntament amb Stanislas Wawrinka.

Sobre la seva hegemonia com a número u, disputada amb el serbi Novak Djokovic i l'espanyol Rafa Nadal , el suís té el rècord de major nombre de setmanes consecutives a dalt del rànquing ATP (237). Una fita que el va portar a ser el líder absolut durant 310 setmanes, xifra només superada pel serbi.



Precisament, l'eterna lluita entre els tres tennistes va deixar per al record un dels enfrontaments més longeus i apassionants que es recorden. Així, entre els seus rècords a 'Grand Slam', en què se situa com el tercer jugador amb més 'grans' , Federer és el que més rondes eliminatòries ha disputat i el que més victòries ha aconseguit (369).



Pel que fa al seu torneig fetitxe, Wimbledon ha estat el 'gran' per excel·lència per a Federer. El suís va aconseguir vuit títols i és el tennista que més vegades s'ha coronat a l'All England Club. Tot i això, el seu últim títol de 'Grand Slam' el va aixecar a Austràlia el 2018 davant Marian Cilic. La seva darrera gran gesta abans de passar un maldecap amb les lesions, que li han impedit prolongar la seva dilatada i pletòrica carrera.



"Els últims tres anys m'han suposat un repte en forma de lesions i cirurgies. He treballat de valent per tornar a estar en plena forma competitiva. Però també conec les capacitats i els límits del meu cos, i el seu missatge per a mi últimament ha estat clar ", va explicar al seu comunicat de comiat de les pistes a partir del 25 de setembre.

L'últim partit el va disputar el 7 de juliol del 2021 després de caure derrotat davant Hubert Hurkacz per 6-3, 7-6(4) i 6-0. Un record amarg de la seva última vegada a les pistes, que va acabar amb una sonora ovació i tot el públic dret, conscient que podia ser l'última vegada que veiessin l'exnúmero 1 de l'ATP al torneig després dels seus problemes al menisc i cartílag. Però el món del tennis sí que tindrà oportunitat d'acomiadar-se i tindrà un darrer record del gloriós tennista a finals de setembre.



La Laver Cup acollirà el seu darrer ball. I ho farà en un torneig amb seleccionats d?Europa i de la resta del món. Entre ells Rafa Nadal, que formarà part de l'equip continental amb el suís al seu adéu, on el món homenatjarà la figura d'un dels tennistes més premiats de la història.



"És una decisió agredolça perquè trobaré a faltar tot el que m'ha donat el circuit. Però alhora, hi ha molt per celebrar. Em considero una de les persones més afortunades del món. Se'm va concedir un talent especial per jugar a tennis, i ho vaig fer a un nivell que mai no vaig imaginar, durant molt més temps del que no vaig creure mai possible", va concloure en el seu comunicat.