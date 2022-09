Márquez, en una sessió d´entrenament. Foto: Repsol Honda



El pilot de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha reconegut que està "molt lluny de la seva condició física òptima", tot i que s'ha mostrat "molt content" per tornar al Gran Premi d'Aragó que es disputarà el 18 de setembre, després que tot hagi avançat "de manera positiva" després de l'operació, alhora que va avançar que les possibilitats de pujar al podi són "d'un 1%".



"Estic molt content per tornar, no ho esperava a Mugello, però les coses han avançat de manera positiva des de l'operació i me'n vaig sentint millor. Encara queda molt per recórrer fins a l'objectiu que vull aconseguir, però els resultats del test a Misano van ser molt positius . Vam veure que potser teníem possibilitats d'estar a Aragó i després de parlar-ho amb tot l'equip vam decidir venir. El més important és preparar la moto, preparar-me a mi i preparar la temporada del 2023", va afirmar a la roda de premsa anterior a la carrera.

El vuit vegades campió del món es va marcar com a objectiu a curt termini "finalitzar tots els caps de setmana" que resten fins al final del Mundial. "És l'única possibilitat que cap al meu cap. Aquí no tindré cap problema, però després arriben tres carreres consecutives i la fatiga muscular no sé com reaccionarà, però a Honda entenen la situació. He de ser honest amb les meves condicions. Dependrà dels temps de tornada, si vas mig segon més lent en una cursa, estresaràs menys els músculs", va explicar.



Márquez ha estat allunyat dels circuits més de 100 dies; la seva última carrera va ser el 29 de maig passat, el Gran Premi d'Itàlia disputat al circuit del Mugello, on va acabar en desena posició.