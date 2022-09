Raúl Campos és felicitat per dos companys. Foto: CONMEBOL

La selecció espanyola de futbol sala s'ha classificat per a la final de la Finalíssima després d'haver derrotat Argentina (0-3) a Buenos Aires. D'aquesta manera, el combinat espanyol es veurà les cares amb Portugal , que va derrotar el Paraguai (2-1) diumenge que ve 18.

El combinat de Fede Vidal, que acudeix a aquesta cita en substitució de la sancionada Rússia i que reuneix els campions i subcampions sud-americans i europeus d'aquest esport, ara s'enfrontarà a Portugal, que va derrotar per 2-1 el Paraguai.

El protagonista del matx va ser el veterà Raúl Campos, que va estar al lloc adequat per recollir dues pilotes perdudes i posar Espanya per davant. Primer, va 'caçar' una pilota perduda a l'àrea després d'un xut d'Adolfo als set minuts i, posteriorment, després d'un robatori i un contraatac, no va desaprofitar un rebuig de Sarment a xut d'Antonio Pérez al minut 16.

L'albiceleste va topar amb el pal abans del descans per haver pogut retallar distàncies ia la segona part va intentar tenir el domini, però no va poder amb un Dídac Plana gaire sòlid. El porter del FC Barcelona va ser a més a més l'encarregat de dictar sentència en marcar des de la seva pròpia àrea quan el seu rival provava sort amb el joc de cinc.