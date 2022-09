Jordi Cruyff

El FC Barcelona ha anunciat aquest divendres Jordi Cruyff com a nou director esportiu del club, càrrec que exerceix des del passat 1 de juliol després del pas previ com a assessor del club.

Jugador del primer equip entre 1993 i 1996, el fill de la llegenda culer Johan Cruyff es va incorporar la temporada passada al Barça com a director de l'àrea internacional de futbol i ha tingut una participació activa en els dos darrers mercats de fitxatges en la Comissió Esportiva.

A més a més, aquest estiu ha estat vital treballant braç a braç amb el director de futbol Mateu Alemany per confeccionar una plantilla d'ensomni, en la qual han incorporat set cares noves a l'equip de Xavi Hernández.

"Ha estat un mercat de molta feina, amb el trencaclosques del 'fair play'. Pensàvem que no era el moment i ens estimàvem més centrar tota l'atenció en el que necessitava l'equip. Ara, amb el mercat de fitxatges tancat, ho hem fet oficial", ha explicat Jordi Cruyff en unes declaracions als mitjans oficials del club.

"Amb el temps ens vam adonar que hi havia un bon 'feeling'. El més important en un club és el funcionament de l'equip i la comunicació. No sempre estem d'acord, però així és com s'arriba a les millors decisions", ha conclòs.