El Barça és el campió i el favorit a reeditar el títol. Foto: FCB

És amb una setmana de retard, però per fi, aquest dissabte 17 de setembre, arrenca la Lliga F, la màxima categoria del futbol femení espanyol. Serà la primera de la història amb un conveni signat que la converteix en una lliga professional, amb un contracte televisiu que permetrà que es puguin veure tots els partits i es posa en marxa després que, finalment, s'hagi desencallat el conflicte amb les àrbitres, que demanaven unes condicions laborals professionals i dignes. Està formada per 16 equips, dos dels quals són catalans: el Barça, vigent campió i màxim candidat a reeditar el títol, i el Levante las Planas de Sant Joan Despí, que ha aconseguit que es deslliuri la bogeria pel futbol femení, de nou, en aquesta localitat del Baix Llobregat.

La competició es va presentar a Madrid el 6 de setembre passat, amb el lema Sense F, el futbol no s'escriu igual. Gràcies al nou conveni col·lectiu, les futbolistes passen a ser professionals i es compleix una llarga reivindicació , ja que, fins ara, les seves condicions variaven moltíssim en funció de l'equip on juguessin. Ara, malgrat que els sous variaran (i força) en funció de si formen part de la plantilla d'un dels grans o d'un conjunt que baralli per la permanència, el marc legal les empara de la mateixa manera.

24 hores abans de la presentació, DAZN havia anunciat que adquiria els drets d'emissió de la competició per a les pròximes cinc temporades a nivell mundial. Shay Segev, CEO de la plataforma, va assegurar que "no podríem estar més orgullosos de seguir treballant en el nostre compromís per augmentar la visibilitat del futbol femení convertint-nos en el nou broadcaster global de la LPFF. Volem que les jugadores, entrenadors i clubs es converteixin en noms reconeixibles i en una inspiració per a la propera generació de futbolistes i aficionats de tot el món".

Tot i això, tot el que semblava perfecte es va haver de deixar en stand by per la vaga de les àrbitres, que no es va desconvocar fins a la nit del passat dimecres 14. Així doncs, la competició es pot posar en marxa.

ALGÚ POT DESTRONAR EL BARÇA?

La Lliga F, ja que arrenca a les 12 del migdia d'aquest dissabte amb un partit entre el vigent campió, el Barça de Jona Giráldez, i el Granadilla Tenerife, a l'Estadi Johan Cruyff. La resta d'aquesta segona jornada inclou els partits Alabès - Madrid CFF , Reial Madrid - València (un dels grans duels d'aquesta arrencada de lliga), Reial Societat - Vila -real i Sevilla - Atlètic de Madrid (una altra cita destacada).

Per a la jornada dominical queden l' Alhama - Levante UD, l'Athletic Club - Sporting d'Huelva i l'estrena del Levante las Planas al camp del Betis.

Una de les preguntes que es fan els aficionats al futbol és si algú serà capaç de destronar el Barça, campió de Lliga i Copa de la Reina en les tres últimes campanyes ia qui només se li ha escapat una Supercopa d'Espanya, la 2020-21.

Les blaugranes han viscut una petita revolució a la seva plantilla aquest estiu. Han abandonat l'equip figures com Lieke Martens, Jenni Hermoso, Leila Ouahabi, l'eterna Melanie Serrano i Andrea Pereira , que han estat substituïdes per noms com Lucy Bronze , Keira Walsh i prospectes com Nuria Rábano i Salma Paralluelo. L'objectiu del club, que torna a ser favoritíssim al títol, és regnar també a Europa, després de la dolorosa derrota a Torí contra l'Olympique Lyonnais a la final de la Champions del 21 de maig passat.

IL·LUSIÓ VESTIDA DE VERMELL

La plantilla del Levante las Planas. Foto: FC Levante las Planas

Però els aficionats catalans al futfem tenen, aquest curs, un altre al·licient per veure els partits. I és que a la màxima categoria hi torna a haver dos equips de Catalunya, gràcies a l'ascens que va aconseguir mesos enrere el Levante las Planas.

La il·lusió que es respira a Sant Joan Despí pel retorn a la màxima categoria després d'anys en divisions inferiors (amb Ferran Cabello s'han enllaçat diversos ascensos seguits) és enorme, tot i que les vermelles saben que l'objectiu no pot ser més diferent que el de les blaugrana: entre cella i cella hi ha la salvació.

El Levante haurà de patir i treballar per evitar la quinzena i la setzena posició de la taula cap a mitjans de maig de l'any que ve, les places que comporten la pèrdua de categoria. El conjunt vermell, que jugarà al Municipal de les Planes (durant un temps va ser força ferma l'opció d'anar-se'n a la Bòbila de Gavà) té pendent un enfrontament contra el Barça (el de la primera jornada) i el partit de la primera ronda de la Copa de la Reina, ajornats tots dos per la vaga arbitral.

APOSTA PEL FUTBOL FEMENÍ

Dels 16 conjunts que participaran en aquesta lliga 2022-23, 12 són entitats amb equips sènior femení i també masculí. 9 d'aquests 12 tenen el seu primer equip masculí a la màxima categoria estatal (Barça, Reial Madrid, Athletic Club, Atlètic, Sevilla, Betis, València, Vila-real i Reial Societat), dos a Segona Divisió (Levante i Alabès) i un altre a categoria regional (Aixequi les Planes).

Els altres quatre equips, Alhama, Madrid CFF, Sporting de Huelva i Granadilla Tenerife, són exclusivament femenins.