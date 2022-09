Espanya es planta a la final de l'Eurobasket després de derrotar Alemanya | FEB

La selecció espanyola de Bàsquet ha tornat a fer història. S'ha plantat a la final de l' Eurobasket 2022 després de vèncer Alemanya per 91-96 . El conjunt de Sergio Scariolo va haver de remuntar diverses vegades desavantatges de fins a 10 punts per aconseguir ficar-se a la final del campionat. La final es disputarà aquest diumenge, a partir de les 20.30 hores, contra França , que va arrasar Polònia a la primera semifinal (54-95).

El partit contra Alemanya va estar marcat, sense cap dubte, pels dos atacs tot i que la defensa espanyola va ser clau per aconseguir plantar-se a la final. Aquest mur és el que s'ha trobat Alemanya a partir del minut 33 , quan se les prometia molt feliços després d'haver-se col·locat 7 punts a dalt (77-70). La sensacional feina d' Alberto Díaz ha contagiat la resta de l'equip i Espanya ha deixat el rival sense anotar durant gairebé quatre minuts per agafar el control amb un rotund parcial de 0-13 (77-83).

Espanya , impecable enrere i liderada en atac per un inspiradíssim Lorenzo Brown , va continuar tancant el cèrcol amb mestratge per estirar el seu parcial fins a un 3-18 i arribar als últims 36 segons amb la victòria a la butxaca (80-88). Alemanya va intentar la gesta a base de triples però els jugadors espanyols no van fallar a la recta final des de la línia de tirs lliures.