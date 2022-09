Qui són els possibles compradors de l?Atlètic de Madrid? | Instagram

L'opció que l' Atlètic de Madrid canviï de propietari és cada cop més probable. Segons ha informat Vozpopuli , el principal accionista del club, Miguel Ángel Gil Marín , sembla que ja començat a sondejar diferents opcions per explorar en el moment que ell decideixi la venda de la majoria accionarial.

Segons fonts al diari esmentat anteriorment, aquest club seria la millor opció a Espanya per a la licitació capital interessada en el futbol.

El principal accionista d'aquest fons que fonts del mercat situen com a futur propietari de l' Atlètic i ja amb exposició als seus voltants immobiliaris és un altre magnat de la NBA , Tony Ressler , propietari dels Atlanta Hawks a més de cofundador del fons Apollo que ha prestat diners per al nou Bernabéu .

Aquesta no és l'única opció per al club matalasser, Idan Ofer , que a través de Quantum Pacific Group Management (transport, petroli, gas, medicina) posseeix al voltant d'un 30% de l' Atlètic de Madrid . És coneguda la proximitat personal i professional d'aquest israelià amb una fortuna personal de 10.000 milions amb l'agent de futbolistes com João Félix , Jorge Mendes , amb qui ja controla un club de futbol a Portugal , el Famaliçao . Fonts properes a les converses entre Gil Marín i bancs com JPMorgan apunten a un valor actual al voltant dels 750 milions després de les primeres anàlisis .