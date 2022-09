Catalunya press rcdespanyol

L' Espanyol s'enfronta aquest diumenge a la Reial Societat a Anoeta a les 18:30h amb la intenció de recuperar el camí de la victoria i frenar la quantia de gols rebuts fins ara. El principal objectiu dels de Diego Martínez ha de ser donar consistència i solidesa a la defensa perquè en cinc jornades ha encaixat almenys dos gols en quatre. Quelcom totalment diferent dels números de la Reial Societat .

Encara no se sap què és el que té preparat el tècnic periquito per fer fora el forrellat en defensa. Potser aposti per una defensa de tres centrals o fins i tot fer algun canvi de peces per evitar més errors individuals. El conjunt català no podrà comptar amb Óscar Gil ni Keidi Bare amb molèsties. Qui pot tenir minuts en aquest partit és Aleix Vidal que torna a la llista de convocats.



Per la seva banda, l'equip d' Imanol Alguacil arriba a aquest partit després d'haver aconseguit la victòria aquest dijous a Europa League contra l' Omonia de Nicòsia per 2 gols a 1. El tècnic txuri urdin farà canvis a l'onze inicial per donar descans als jugadors que van jugar fa quatre dies. Tot i així, es preveu que Illarra, Elustondo, Guevara o Brais Méndez tornin a l'onze titular.