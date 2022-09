Espanya a un pas de conquistar l'Eurobasket 2022 (20.30h) | FEB

Espanya està a un pas d'aconseguir aixecar-se amb la medalla d'or de l' Eurobasket 2022 . Per aconseguir-ho, el conjunt de Sergio Scariolo ha de vèncer aquest diumenge França (20:30h) , una tasca gens senzilla pel fet que el conjunt rival és un dels favorits de la competició. El domini de la selecció espanyola des de començaments de segle al bàsquet europeu és devastador. Or el 2009 , 2011 i 2015 , plata el 2003 i 2007 , i bronze el 2001 , 2013 i 2017 . Porta trepitjant les semifinals ininterrompudament des del 1999 i només s'ha baixat del podi el 2005 .

Aquest any no és ni de lluny semblant a anteriors competicions. Els de Scariolo arriben aquest any sense ser els favorits, amb perfil baix i ple de jugadors menys coneguts. Des del Tblisi Arena al Mercedes Benz , des de l'1 al 18 de setembre, la gràfica de la Selecció és una corba ascendent disparada cap a l'infinit.

França , aquesta vella coneguda de tantes i tantes batalles, no ha estat una selecció rodona. Les crítiques a Vincent Collet s'han multiplicat durant el torneig perquè, a diferència d' Espanya , el seu bàsquet ha viscut de les individualitats: la intimidació de Gobert , el jugador que més rebots ha agafat al torneig (82), el tir de Yabusele i la creativitat, a rampells, de Heurtel i Fournier . Un rival gens senzill que posarà les coses més que difícils als nois de Scariolo si volen aconseguir la medalla d'or.