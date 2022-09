El capità Rudy Fernández alça el títol. Foto: Alberto Nevado / FEB

Pocs ho esperaven, però Espanya es va coronar campiona de l'Eurobasket masculí diumenge passat 18 de setembre derrotant França (88-76) . És el quart títol continental per a La Família (abans havien arribat els de 2009, 2011 i 2015) i ha arribat en una cita a la qual els de Sergio Scariolo havien arribat fora del grup dels favorits .

Tot i això, en el moment de la veritat els espanyols van ser molt superiors als seus rivals: la selecció estatal va dominar el partit i el resultat en 38 dels 40 minuts de joc . El triomf, en bona part, s'explica per l'excels partit de Juancho Hernangómez , autor de 27 punts , incloent-hi un 7 de 9 en triples . Secundat en l'anotació pel seu germà Willy i pel base Lorenzo Brown, Hernangómez va ser escollit MVP de la final .

I és que Espanya va tenir la continuïtat al partit que no van mostrar els francesos, individualment millors, però amb un joc ple de alts i baixos. La intensitat defensiva dels de Scariolo, que van forçar 19 pèrdues de pilota als gals, va ser una altra de les claus del matx.

Espanya, que va arribar a enviar per més de 20 al segon quart , va veure com el talent individual francès aconseguia retallar la distància a tres al tercer parcial . Tot i això, la mentalitat, el compromís i el sentit col·lectiu va ser determinant per no deixar que els gals prenguessin la iniciativa en cap moment.

Superat l'únic moment d'ensurt a la final, la distància va anar creixent novament als compassos finals, fins a superar els dobles dígits i fins i tot situar-se en 15 punts amb poc més d'un minut de joc restant.

RUDY: "CAPITANIAR A AQUEST EQUIP HA ESTAT UN PRIVILEGI"

El veterà Rudy Fernández va alçar la copa al Mercedes-Benz Arena de Berlín en un dels triomfs més improbables que es recorden. Scariolo va fer un equip ple de jugadors sense experiència en cites d'aquest nivell (tret de comptades excepcions) i apostes que li van sortir a la perfecció.

Precisament un dels veterans, el madridista Fernández, ha dit que la victòria és "especial i increïble" i que capitanejar aquesta selecció "ha estat un privilegi i un orgull", per aconseguir la seva medalla "més especial" .