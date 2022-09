Betis - Llevant Les Planes / @fclevantelp

El Llevant Las Planas va viure una volta dolça a Primera Divisió després de guanyar el Betis en la seva estrena de lliga (1-2). Mari Paz Vilas , la jugadora exbètica, va marcar dues dianes per al conjunt català, les quals no va celebrar per respecte al seu antic equip però que els va permetre remuntar i signar els tres primers punts del curs.

El Llevant no es va achantar en cap moment i va començar el partit creant les ocasions de gol més clares, per mitjà de les botes de Mari Paz. Tot i això, les primeres a pujar una mica al marcador van buir les verd-i-blanques, quan Sosa va rematar una centrada de Perea a la vora de la pausa per hidratació.

Però la segona meitat va agafar un color diferent després dels canvis de Ferrán Cabello , l'entrenador del Llevant, va donar entrada a Esther i Mellado, precisament jugadores amb què va néixer va néixer la jugada en què van xiular penal favorable al quadro català. Jennifer va fer caure Mari Paz a l'interior de l'àrea i ella mateixa va ser qui va assumir la responsabilitat de transformar la pena màxima... cosa que va aconseguir per aconseguir l'empat.

Tot i que el Betis va intentar de totes les formes possibles anotar un altre gol per aconseguir la victòria, va ser el Llevant Las Planas qui es va endur el gat a l'aigua, gràcies a una pilota llarga de Mellado que va rebre Mari Paz per resoldre el mà a mà contra Thalmann i augmentar la seva renda.

El Betis no va aconseguir capgirar el marcador i va acabar patint la creu de la moneda en la seva estrena de lliga davant la seva afició. Tot al contrari per al Llevant Las Planas, que va gaudir de la cara a la tornada a Primera Divisió després de vuit temporades en divisions inferiors.