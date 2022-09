Joan Laporta, el president del Barça / @EP

La Junta Directiva del FC Barcelona va aprovar aquest dilluns el pressupost per a la temporada 2022-2023, que inclou un pressupost d‟ingressos d‟explotació de 1.255 mili

ons d‟euros i una previsió de benefici de 274 milions d‟euros.



A més, a la reunió, l'organisme del conjunt blaugrana també va donar per tancat l'exercici 2021/2022 "amb una facturació de 1.017 milions d'euros i un benefici de 98 milions d'euros ", segons ha indicat en un comunicat.

La Junta va informar que la propera Assemblea General de Socis i Sòcies Compromissaris Ordinària, prevista per al 9 d'octubre , se celebri de forma telemàtica amb els 4.451 socis i sòcies compromissaris que estan citats, i va informar sobre l'inici de les obres d'enderrocament parcial de la tercera graderia i licitació de la direcció d'obres de l'Espai Barça.



"La Junta Directiva ha estat informada de l' evolució de les obres d'enderrocament d'una part de la tercera graderia del Gol Sud de l'Spotify Camp Nou, que van començar l'1 de setembre passat, amb una sèrie de treballs previs, i amb la retirada del videomarcador electrònic del Gol Sud, entre altres accions. Unes obres impulsades per aprofitar la finestra d?oportunitat que ofereix l?atur de la competició per la disputa del Mundial, entre novembre i desembre", va assenyalar el club.

En aquest sentit, la Junta Directiva ha expressat "el seu agraïment als socis i sòcies abonats afectats per aquest inici d'obres, per la seva col·laboració i comprensió", i ha indicat que la gran majoria seran reubicats a localitats similars o fins i tot superiors; mentre que una petita part s'ha acollit "l'opció d'excedència".





A més, el FC Barcelona va aclarir que ha donat per "finalitzat" el desenvolupament del Projecte Bàsic Avançat de reforma de l'Spotify Camp Nou , a càrrec de l'empresa japonesa 'Nikken Sekkei', juntament amb IDOM i b720 Fermín Vázquez Arquitectes, que van acabar el contracte el 15 d'agost passat. "Per tant, no hi ha hagut cap rescissió de contracte, com s'ha informat aquests darrers dies en algun mitjà de comunicació, sinó una finalització de contracte ", ha puntualitzat.



Ara, un cop completat aquest projecte, ja s'ha iniciat el procés de licitació de la construcció del nou Spotify Camp Nou i, a més, s'ha completat el procés de licitació corresponent a la direcció de l'obra. "A la reunió d'avui, la Junta Directiva ha aprovat que aquesta tasca recaigui a la UTE formada per les empreses catalanes Enginyeria i Arquitectura Torrella i Enginyers JG. Aquesta UTE dirigirà la fase de construcció del nou estadi assumint el disseny d'IDOM i b720" , va informar.



De tota manera, el FC Barcelona va confirmar que segueix treballant amb 'Nikken Sekkei', guanyador del concurs del disseny del nou estadi el 2016, per a les tasques de 'Design Guardian' del projecte de remodelació del seu estadi, “recolzant el procés de licitació de les obres, a la redacció del Projecte d'Execució ia la direcció de les obres".



"En el marc d´una reunió amb el president Joan Laporta, celebrada fa uns dies, el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) , a través del seu degà, Guim Costa i Calsamiglia, ha estat informat d´aquest procés de licitació, així com altres aspectes vinculats a l'evolució de l'Espai Barça", va afegir, i va ressaltar que els propers trimestres s'iniciaran els processos de licitació de la direcció executiva d'obra (aparellador), control de seguretat i salut (riscos laborals) i control de qualitat.