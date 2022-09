Foto: MA Chazo / FCBQ

Encara amb la ressaca de l'improbable triomf de la selecció espanyola a l'Eurobasket fa poc més de 48 hores, aquest dimarts 20 de setembre es posa en marxa la Lliga Catalana ACB a Tarragona . Els quatre equips de Catalunya que juguen a la màxima categoria del bàsquet masculí, Barça, Joventut, Manresa i Girona (aquest últim, acabat de pujar) es veuran les cares a Tarragona en una competició que serveix com a aperitiu per a la Lliga Endesa, que es posarà en marxa el darrer cap de setmana aquest mes.

El partit entre Manresa i Badalona (que els darrers anys han vist com la seva rivalitat s'intensifica) serà la primera de les dues semifinals. Tots dos equips es veuran les cares quan faltin 15 minuts per a les 7 de la tarda. Quan acabi aquest partit, el Barça i el Bàsquet Girona buscaran l'altra plaça per a la final, a partir de les 9 del vespre.

Els vencedors de les semifinals es veuran les cares dimecres 21 a les 9 del vespre al Palau d'Esports Catalunya de la capital del Tarragonès.

Els blaugranes són el gran dominador del palmarès de la competició, amb 22 triomfs. El Joventut ha alçat el títol en 11 ocasions, mentres que el Manresa ha celebrat el títol en tres ocasions, l'última de les quals va ser l'any 2021.