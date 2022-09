Kheira Hamraoui al PSG @EP

La futbolista francesa Aminata Diallo va ser detinguda de nou per la seva presumpta connexió amb l'agressió a la seva excompanya Kheira Hamraoui , actual jugadora del París Saint-Germain i exfutbolista del FC Barcelona, va informar aquest divendres a la fiscalia de Versalles.



L'exjugadora del PSG va ser detinguda aquest divendres al matí com a part de la investigació per l'assalt, que va tenir lloc el novembre del 2021, quan Hamraoui va ser arrossegada per dues persones encaputxades des d'un cotxe conduït per Diallo a Chatou (Yvelines). Va ser immobilitzada però no va resultar greument ferida.



Diallo va ser arrestada aquell mateix mes sota sospita d'organitzar l'atac, però va ser alliberada després de 36 hores perquè no es van presentar càrrecs en contra. L'advocat de Diallo va afirmar que la jugadora no va tenir res a veure amb l?incident.



Dimecres i dijous, quatre homes van ser arrestats en relació amb l'assalt.

Ara Aminata Diallo ha estat enviada a la presó provisional, després que el jutge trobés indicis que estava implicada en la brutal agressió a la seva companya d'equip. Segons informen diversos mitjans, va ordenar als sicaris que trenquessin les cames a la seva companya.

La policia francesa ha emès un informe on parla de "deriva psicològica lenta que s'ha tornat, per dir-ho així, patològica" de Diallo. " Ha quedat així fefaentment provat que Aminata Diallo alimentava un odi real contra la seva companya al PSG, a qui considerava un obstacle per a la seva pròpia carrera esportiva ", afegeix el comunicat.



Els investigadors del cas expliquen que han detectat la "profunda gelosia" que tenia Aminata Diallo a Kheira Hamraoui, i fins i tot citen missatges d'odi a WhatsApp contra la seva víctima.