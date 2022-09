El futbolista del conjunt blanc ha patit crits racistes. Foto: Europa Press

La prèvia del derbi entre l'Atlético de Madrid i el Real Madrid, jugat diumenge passat 18 de setembre al Civitas Metropolitano, va estar marcada per una polèmica relacionada amb el racisme i el futbolista brasiler Vinícius Júnior. Abans del partit, però, un grup d'aficionats matalassers van proferir crits racistes contra l'extrem del conjunt blanc. "Ets un mico, Vinicius ets un mico", es va poder sentir.

Els crits racistes van tenir continuïtat a l'interior del recinte esportiu per part d'alguns aficionats atlètics, fins al punt que La Lliga ha anunciat que denunciarà els fets i Antiviolència pot entrar a sancionar. A més, entitats com ara Moviment contra la Intolerància ha anunciat que porta el cas a la Fiscalia de delictes d'odi.

Tot i que l'Atlético va emetre un comunicat en què assegurava que condemna "enèrgicament qualsevol tipus d'actitud de caràcter racista, una xacra de la nostra societat i que per desgràcia no es dóna únicament al partit d'ahir sinó a molts àmbits esportius i no esportius "La sensació és que el club podria fer més per evitar fets d'aquesta gravetat".

Sense anar més lluny, el president del Govern, Pedro Sánchez , va dir dimarts 20 passat des de Nova York que "com a seguidor de l'Atlético esperava una resposta forta contra els comportaments racistes".

PLOU SOBRE MULLAT

El de Vinícius, doncs, és l'últim capítol de la vergonyant llista d'abusos racials que s'han viscut en estadis de futbol a Espanya. I és que encara que no sigui un fenomen que passi només als camps del país, plou sobre mullat.

Foto: Rayo Vallecano

Per trobar el primer gran episodi que va generar un notable enrenou hem de tornar a la dècada de 1990. El meta nigerià del Rayo Vallecano, Wilfred Agbonavbare, va haver de sentir com alguns aficionats al Santiago Bernabéu li cridaven "Negre, cabró, recull el cotó".

En un moment de la història on no hi havia la consciència del problema que tenim avui (encara que sigui evident que queda molta feina per fer), el porter fins i tot li va treure ferro als insults dient "sóc bru i he parat com he parat avui" i assegurant que se centrava en "el seu partit" i que "no passa res perquè cridin".

Wilfred va ser dels primers, però no ha estat, ni de lluny, dels darrers; de fet, el racisme no només era present a les grades, sinó també a les llotges . La figura de Jesús Gil , controvertit president de l'Atlético i alcalde de Marbella (entre altres càrrecs) va ser durament criticat als Països Baixos després d'afirmar, després d'un partit contra l'Ajax, que "no sé d'on surten tots aquests negres. fabriquen en una màquina de fer xurros?... I consti que no sóc racista”. La llista de lindeses de l'empresari és llarga.

A la dècada dels 2000 es van haver de lamentar nombrosos episodis de crits racistes en estadis de la geografia espanyola. Roberto Carlos al Camp Nou, Darío Silva a Oviedo, Samuel Eto'o i Carlos Kameni a La Romareda de Saragossa, l'equip juvenil de la UD Melilla a Almeria, Alberto Quintero (Cartagena) al Benito Villamarín de Sevilla...

Eto'o intenta marxar de la Romareda, amb l'àrbitre Esquinas Torres convencent-lo perquè no ho fes. Foto: Getty

Malauradament, el canvi de dècada no va servir perquè deixéssim de lamentar fets d'aquestes característiques, i les hemeroteques continuen plenes de denúncies de crits racistes. Dani Alves, menjant-se un plàtan que el van llançar des de la grada del Madrigal de Vila-real va protagonitzar una de les respostes més icòniques a un acte racista per part d'un futbolista. El camerunès Allan Nyom (a Elx), el senegalès Pape Diop (davant l'Atlético), el francès Samuel Umtiti (en un incident amb l'espanyolista Sergio García), l'hispano-ghanès Iñaki Williams (al Molinón de Gijón) i el brasiler Marcelo Vieira (en un derbi de Copa del Rei davant de l'Atlético) van ser alguns dels futbolistes que van viure episodis d'aquest tipus.

I en els tres anys de la dècada dels anys 20 del segle XXI ja tenim una llarga llista d'episodis per lamentar: el francès Mouctar Diakhaby (amb el jugador del Cadis Juan Cala), de nou Williams (al RCDE Stadium de l'Espanyol) , l'equatoguineà Carlos Akapo (a Granada) i el també brasiler Vinícius Tanque (en un partit de l'Atlètic Balears contra el filial de l'Atlético de Madrid) han evidenciat el problema que encara avui existeix amb el racisme en alguns sectors d'aficionats espanyols.

Tot i que sigui en una dosi molt menor, fins i tot s'han viscut episodis racistes en partits de la lliga femenina. L'episodi més cridaner el va viure Andressa Alves quan militava al Barça. El 2019, la davantera brasilera va ser expulsada en un Rayo-Barça, ja que segons la seva versió havia rebut insults racistes per part de la jugadora rayista Sheila García, amb qui es va encarar. El llavors entrenador blaugrana, Lluís Cortés , va defensar el seu futbolista, mentre que el club vallecà va fer el mateix amb la seva jugadora, negant l'existència de l'insult.

Iñaki Williams camina pel fons del RCDE Stadium, escoltant insults racistes. Foto: Twitter (@Williaaams45)

ALS TRIBUNALS?

Així doncs, falta veure com es resol l'episodi viscut a la prèvia i durant el derbi madrileny . Una possibilitat és que, si s'aconsegueix identificar alguns dels autors dels insults a Vinícius, aquests acabin als tribunals.

Això és el que ha passat amb els acusats dels crits racistes proferits a Iñaki Williams a l'estadi de l'Espanyol en un partit jugat el 25 de gener del 2020. Després d'una investigació dels Mossos per identificar els aficionats involucrats, es va obrir un procés per delictes d'odi i discriminació a 12 persones, 9 de les quals eren socis del club.

Ara, més de dos anys després, La Lliga ha sol·licitat que s'obri un judici oral, segons ha informat en un comunicat publicat el 15 de setembre passat.

No és la primera vegada que la patronal actua pel seu compte, i podria ser un agent més per prevenir aquesta xacra. L'altra, bàsica, és l'educació.