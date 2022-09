Federer, en un partit. Foto: Europa Press

Serà el darrer partit de Roger Federer un de dobles fent parella amb Rafa Nadal? Els aficionats del tennis de tot el món es freguen els ulls davant aquesta possibilitat, que l'helvètic ha fet lliscar a la roda de premsa prèvia a la disputa de la Laver Cup.

"Estava clar per endavant que no puc jugar els individuals", va assegurar el de Basilea, que va anar més enllà". El més bonic seria jugar el dobles aquí amb Nadal perquè ha estat la meva gran rivalitat ", va admetre.

El tennista, guanyador de 20 Grand Slam durant la seva carrera i considerat per molts el millor tennista de la història , va estar entrenant amb el grec Stefanos Tsitsipas en arribar a Londres, i es va mostrar "bastant sorprès" amb el seu propi "nivell de joc".

La Laver serà el comiat, tot i que Federer va dir que seguirà jugant partits d'exhibició. La selecció europea és una constel·lació de grans noms; Bjorn Borg ha convocat també Rafa Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray, Stefanos Tsitsipas i Casper Ruud, per mesurar-se al combinat de la resta del món, entrenat per John McEnroe, i format per Felix Auger, Taylor Fritz, Diego Schwartzman, Alex de Minaur , Frances Tiafoe, Jack Sock i Tommy Paul.