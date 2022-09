El president del Barça, Joan Laporta, feliç / @EP

20 dies després d'acabar el mercat de fitxatges d'estiu, la planificació del proper any ja comença a moure's als despatxos de futbol. Un dels jugadors del Reial Madrid el contracte del qual acaba el 30 de juny de 2023 és Marco Asensio , el davanter balear de 26 anys.

Segons ha transcendit als mitjans, el Barça estaria mirant l'ull a Asensio per adquirir els seus serveis a partir de l'estiu que ve, de manera que arribaria sense cost de traspàs. El jugador, que actualment està concentrat amb la Selecció Espanyola, va atendre les preguntes de COPE, en què feien referència a aquest suposat interès del club blaugrana.

Marco Asensio, el jugador pretès pel Barça / @EP

Tot i vestir la samarreta blanca, el davanter no va descartar la possibilitat d'acabar a Barcelona. "Apareixen molts clubs com el Barça. Realment estic centrat en el present, en l'ara i en donar-ho tot amb la Selecció i amb el meu club. Ho descarto? No ho he pensat. Estic en un món on hi ha molts rumors i especulacions. A partir del gener puc signar per qualsevol club, és normal que surtin el nom dels clubs. No valoro fitxar pel Barça, però no et puc donar una resposta”.

Fins ara, el Reial Madrid ha ofert una oferta de renovació a la baixa que no ha convençut gens el futbolista, de manera que la possibilitat de marxar és més que factible. A més, cal tenir en compte el canvi d'agent, ja que actualment és Jorge Mendes qui s'encarrega de representar-lo. Mendes, precisament, és un dels agents més prestigiosos de tot el món i manté una molt bona relació amb Joan Laporta , el president blaugrana.

El fet que es rumoregi la seva possible sortida cap al Barça pot ser una arma a què s'estigui acollint el futbolista balear per pressionar Florentino Pérez i que millori la seva oferta de renovació si no vol que acabi recalant a l'"etern rival".

AMOR PEL BARÇA EL 2011

Tres anys abans de signar pel Reial Madrid, el 2011, Marco Asensio va treure el seu costat més culer a les seves xarxes socials quan va dir que " No hi ha ningú com el Barça i menys com Messi" després de la victòria del Barça sobre el Manchester United a la final de la Champions. A més, prèviament al partit, va comentar que “Jo aniré amb el Barça”.

Tweets e Marco Asensio el 2011 / Twitter

Però no només això, sinó que quan el Barça va guanyar la Lliga del 2011, també va penjar un tweet en què deia " Que gran és el Barça! Campions!".