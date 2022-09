Espanya-Suïssa: La penúltima final abans de tancar el grup (20:45h) | @ep

La selecció espanyola de futbol s'enfronta aquest dissabte a les 20:45h el seu penúltim partit per tancar el grup de la Nations League contra Suïssa . Els de Luis Enrique arriben al partit líders del grup amb 8 punts, un més que Portugal , contra qui s'enfrontaran dimarts que ve. La vermella té una oportunitat d'or per aconseguir aquest tan anhelada bitllet per a la final-four de la competició i que es disputarà el proper mes de juny.

La selecció espanyola arriba al partit amb diverses cares noves a la llista de convocats. Borja Iglesias i Nico Williams debuten en una convocatòria de Luis Enrique . No només ells intentaran donar el màxim cada minut que juguin perquè es tracta de l'última llista abans de la definitiva del mundial.

Suïssa és actualment el cuer del grup però amb l'esperança de poder evitar baixar a la Lliga B. La seva victòria davant la selecció portuguesa els ha donat un respir i arribaran amb l'energia al 100% per intentar derrotar els de Luis Enrique .