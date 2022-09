Rafa Nadal es retira de la Copa Laver per "motius personals" | @ep

El tennista espanyol Rafa Nadal s'ha retirat de la Copa Laver, en la qual divendres va disputar al costat de Roger Federer el partit de dobles, l'últim de la carrera del suís, per "motius personals", ha confirmat aquest dissabte l'organització del torneig.

"Rafael Nadal s'ha retirat per motius personals. Serà reemplaçat per Cameron Norrie", ha informat el certamen en les seves xarxes socials. El balear, segons apunten algunes fonts, volarà a Mallorca per estar amb la seva dona, amb la qual espera el seu primer fill.

El britànic Cameron Norrie ocuparà el lloc de Nadal en l'equip europeu en el torneig que es disputa fins diumenge. Probablement, Nadal no hauria viatjat a Londres si Federer no li hagués demanat formar el dobles amb ell en el seu partit de comiat, en el qual finalment han caigut contra els nord-americans Jack Sock i Francis Tiafoe (4-6, 7-6(2) i 11/9).

El guanyador de 20 títols de 'Grand Slam' es va retirar als 41 anys després de tres operacions de genoll. El seu lloc en l'equip de la Copa Laver l'ocuparà l'italià Matteo Berrettini.