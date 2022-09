Espanya cau derrotada contra Suïssa i transmet malas sensacions abans del Mundial (1-2) | @ep

La selecció espanyola va perdre aquest dissabte contra Suïssa en el penúltim partit del grup corresponent a la Nations League (1-2) . El conjunt de Luis Enrique va tenir molts errors des del primer minut que el van acabar condemnant al resultat final. El tècnic va sortir al partit amb Marco Asensio de fals nou i va decidir deixar Morata a la banqueta. Els escuders d'assensió van ser Sarabia i Ferran Torres que no van donar un bon nivell durant tot el partit.

Des de l'inici, Espanya va tenir molts problemes a causa de la pressió alta dels suïssos impedint-los treure la pilota jugada des del darrere. Suïssa es trobava millor en el partit quan en un córner, es va trobar amb el gol gràcies a una gran rematada d' Akanji . La selecció intentava reaccionar però era incapaç de crear superioritats mentre que Suïssa amb poques arribades creava molt més perill. Shaqiri va tenir el segon en una acció en què es va colar fins a la cuina i Unai Simón va treure una mà providencial.

Espanya va saltar millor al terreny de joc a la segona part. Quan menys s'ho esperava, Asensio va aparèixer per arrencar i deixar sol Jordi Alba davant el porter per batre'l per alt. Suïssa havia viscut molt còmoda i va tornar a trepitjar l?accelerador. Espanya es va emportar un bon ensurt amb un gol anul·lat a Shaqiri per fora de joc, però un altre cop en un córner va arribar el segon gol helvètic. Akanji va tornar a guanyar la pilota i Embolo va ficar la cama per marcar.

La falta de gol del conjunt espanyol va obligar Luis Enrique a prendre decisions. Va donar entrada a Borja Església, Nico Williams i Jéremy Pino per Asensio, Ferran i Sarabia . Tot i aquests canvis, el combinat espanyol no puc ni tan sols empatar i ara es veu obligat a guanyar Portugal dimarts que ve per classificar-se per a la Final Four.