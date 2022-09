Reial Madrid i Barça es disputen el tìtol de la Supercopa d'Espanya | @ep

El Reial Madrid i el FC Barcelona es tornaran a veure les cares en la final de la Supercopa Endesa per quarta temporada consecutiva (les tres anteriors van caure del costat blanc), després de superar el Coosur R. Betis i el Joventut de Badalona, respectivament, en les semifinals i demostrant que arriben a bon nivell per a la cita.

L'equip blanc jugarà el seu primer clàssic en onze anys sense Pablo Laso. L'equip de Chus Mateo, que s'ha reforçat amb amb jugadors de la talla de Sergio Rodríguez, Dzanan Musa o l'exbarcelonista Mario Hezonja, arriba al partit sense els lesionats Carlos Alocén, Alberto Abalde, Nigel Williams-Goss i Anthony Randolph, als quals es podria sumar Adam Hanga, que es va haver de retirar en el primer quart de la semifinal amb un problema muscular.

Dzanan Musa va ser el líder de la victòria contra el Betis (69-100) en les semifinals, contra el qual es va imposar en tot moment. Durant la primera part, va sumar un avantatge que va estirar durant la segona per arribar còmode a l'últim període. El bosnià, amb 21 punts i 7 assistències, va donar mostres de per què va ser l'MVP de l'última Lliga Endesa.

Per la seva banda, el Barça va patir bastant més per doblegar el Joventut de Badalona, tot i que només durant la primera meitat. Els verd-i-negres van estar per davant més de 17 dels primers 20 minuts, i van desesperar per moments els de Sarunas Jasikevicius, que van saber reaccionar quan va arribar el moment.

En la segona part, els blaugrana van ser un cicló i van sentenciar el partit amb el seu parcial de 29 a 14 en el tercer quart. Nicolás Laprovittola, amb 26 punts, va batre el rècord de triples d'un jugador en la competició amb set, i va ser el gran artífex del 91-74 final.

El partit va ser el debut de fitxatges importants com Thomas Satoransky o Jan Vesely, i tots els convocats van gaudir de minuts. Els que no hi van ser, a més de Nikola Mirotic, que és el gran absent per lesió de la final, van ser Kyle Kuric i Oscar da Silva, descartats per la normativa de contingents i també es podrien perdre el partit pel títol.

FITXA TÈCNICA.



QUINTETS:



FC BARCELONA: Satoransky, Laprovittola, Abrines, Sanli, Tobey --possible cinc inicial--, Vesely, Martínez, Kalinic, Higgins, Jokubaitis, Paulí i Nnaji.

REIAL MADRID: Llull, Causeur, Deck, Yabusele, Tavares --possible cinc inicial--, Fernández, Hezonja, Rodríguez, Poirier, Musa, Hanga i Cornelie.

PAVELLÓ: Pavelló Sant Pablo.

HORA: 18.30/#Vamos.