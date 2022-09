Foto: Nike

Històric. L' atleta kenià Eliud Kipchoge va batre, el 25 de setembre passat, el rècord del món de marató , que ell mateix havia establert el 2018, en la seva victòria aquest diumenge a la marató de Berlín, establint una nova marca de 2 hores, 1 minut i 9 segons . El vigent campió olímpic, de 37 anys, va millorar en mig minut el 2.01.39 hores que ell mateix havia marcat el 2018 a la capital alemanya. El seu compatriota Mark Korir va ser segon molt lluny, a 4.49.

Kipchoge ja havia guanyat a Berlín el 2015, 2017 i 2018, i amb el seu quart èxit iguala l'etíop Haile Gebrselassie, que també hi va guanyar quatre vegades. Ara, compta amb un balanç de 15 victòries a les seves 17 maratons oficials, inclòs l'or olímpic de 2016 i 2021 i la marató de Tòquio a la seva primera cursa de 2022.

El kenià continua fixant-se com a meta córrer una marató en menys de dues hores, i diumenge passat 25 es va quedar molt per sota de l'1:59:40 que va registrar el 2019 a Viena, un temps no reconegut com a rècord mundial perquè no era una carrera oberta i perquè es va donar en condicions de laboratori i amb llebres .