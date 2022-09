Ronald Araujo, el central blaugrana / @EP

Ronald Araujo ha decidit finalment passar per quiròfan i operar-se després de patir una avulsió del tendó de l'adductor llarg de la cuixa dreta. El charrúa es va lesionar amb la selecció uruguaiana, al partit contra l'Iran que van acabar perdent 1-0. El central blaugrana es va lesionar al primer minut de partit i el temps estimat de baixa és d'uns 2-3 mesos.

El central uruguaià havia de decidir si optar per un tractament conservador, el que li permetria arribar just al Mundial, o bé passar per quiròfan per curar al 100% la lesió, a risc de perdre's la competició més important de seleccions. Finalment, després d'una reunió amb els serveis mèdics del club i el seu entrenador, Xavi Hernández , el charrúa va prendre la decisió d'operar-se aquest dimecres a Hèlsinki.

Araujo va llançar un comunicat a les seves xarxes socials per explicar la seva decisió: “Aquí no es tracta de triar un o altre, es tracta de la salut i de tornar al 100% com més aviat millor ”.

Precisament al si blaugrana hi havia temor que es donés un cas similar al de Samuel Umtiti. El 2018, el central francès es va sotmetre a un tractament conservador per resoldre els problemes del genoll i així poder arribar al Mundial. Umtiti va aconseguir jugar i guanyar el campionat amb la seva selecció, però mai va tornar a ser el mateix jugador que va enlluernar al Barça i el genoll va quedar completament per a l'arrossegament.

LA FIFA INDEMNITZARÀ EL BARÇA

La lesió d'Araujo deixarà un petit pessic a les arques del Barcelona. Segons té estipulat la FIFA al Programa de Protecció de Jugadors, l'organisme haurà d'indemnitzar el club amb 20.458 euros per cada dia que el xarrua estigui de baixa, sempre que superi els 28 dies. La indemnització màxima no superarà els 7,5 milions d'euros, que seria el que correspondria a una lesió de 365 dies.

En qualsevol cas, és una xifra irrisòria en comparació amb el que aporta el central uruguaià en la solidesa defensiva de l'equip de Xavi Hernández.

EL VIRUS FIFA S'ENCEBA AMB EL BARÇA

Però la lesió d'Araujo no ha estat l'única que s'ha produït en clau blaugrana en aquesta aturada de seleccions. A la selecció holandesa, Memphis Depay i Frenkie De Jong van haver d'abandonar la selecció abans d'hora per unes molèsties físiques.

S'espera que el davanter estigui aproximadament un mes al dic sec, mentre que la lesió del centrecampista no el mantindrà tant de temps allunyat dels terrenys de joc i podria tornar contra l'Inter la setmana que ve.

Pel que fa a Jules Koundé, el centre francès també es va lesionar amb la seva selecció i el club va informar d'una lesió al bíceps femoral de la cuixa esquerra, cosa que podria deixar-lo sense jugar un mes.