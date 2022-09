Samarreta que lluirà Dinamarca al Mundial / @Hummel1923

Hummel ha pres una decisió valenta: protestar pel Mundial de Qatar i totes les morts que ha provocat. És per això que utilitzarà la samarreta de Dinamarca, de la qual és patrocinador, per mostrar un missatge al món.

"Aquesta samarreta porta un missatge. No volem ser visibles durant el torneig que ha costat la vida de milers de persones. Donem suport a la selecció nacional danesa, però això no és el mateix que donar suport a Qatar com a amfitriona", diu el comunicat de Hummel.

Dinamarca és al grup D del Mundial amb França, vigent campió, Austràlia, classificada per repesca, i Tunísia. Els danesos arriben amb confiança després del bon paper que van aconseguir a l'Eurocopa del 2022, en què va arribar fins a semifinals, on va caure davant Anglaterra.