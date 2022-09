Roma. en una etapa del Dakar 2022. Foto: Europa Press

Joan 'Nani' Roma no correrà el Ral·li Dakar 2023 , que es disputarà a l'Aràbia Saudita al gener , segons va confirmar dijous passat 29 de setembre tant el seu equip, el Bahrain Raid Xtreme (BRX), com ell mateix. Tot i que es troba "bé" i les seves sensacions "han estat molt bones" després de tornar a pujar al cotxe, considera "massa complicat" estar a la prova. A Roma li van diagnosticar un càncer el mes de març passat.

"Estic recuperat, em trobo bé i de fet, he tornat a pujar al cotxe i les sensacions han estat molt bones. Però per qüestions purament tècniques, ia causa del reduït marge de temps que queda fins a l'inici de la cursa, participar és massa complicat", va recalcar Roma en un comunicat al perfil d'Instagram.

El de Folgueroles ha recordat que no havia estat "un any fàcil". "Les operacions i els moments difícils de la quimio han estat tot un repte, però en cada situació adversa, la motivació per tornar a competir em feia anar endavant perquè és la meva vida i durant 27 anys no m'he perdut cap edició del Dakar" , ha subratllat, afegint que "ja estic pensant en la temporada que ve i us asseguro que el meu Hunter i jo tornarem a les curses amb moltes ganes el 2023. Moltes gràcies a tots pel vostre suport durant aquests mesos".