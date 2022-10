Lewandowski dóna la victòria al Barça a Mallorca (0-1) | @ep

El Barça ha tornat de l'aturada de seleccions collint una nova victòria aquesta vegada contra el Mallorca a l'estadi de Son Moix (0-1). A la primera trobada del carrusel de trobades que els esperen als culers al mes d'octubre, el fons d'armari estava obligat a demostrar que està capacitat per lluir a qualsevol escenari.

El Mallorca entrenador pel mexicà Javier Aguirre, liderat per Vedat Muriqi i Kang-in Lee , s'enfrontaven a jugadors com Gerard Piqué, Jordi Alba o Franck Kessie , que no havien tingut gaire protagonisme als compassos inicials del curs.

El jove talent culer, Ansu Fati , titular per primera vegada a la Lliga, també tenia una oportunitat excel·lent per redimir-se després d'una parada de seleccions dura per a ell en no ser convocat per Luis Enrique . Alejandro Balde va ser l'escollit com a recurs d'urgències al lateral dret i va complir sense estridències tot i patir alguna petita errada de concentració. Va ser un començament de nit plàcida a Palma.

El Mallorca va sortir al terreny de joc sentint-se còmode instal·lat al seu propi camp i llançant transicions ràpides. Kang-in i Ruiz de Galarreta ho van intentar amb trets que no van trobar porteria. Els centelleigs de Dembélé i Ansu Fati no fructificaven i la línia de cinc balear no concedia espais, però el davanter polonès, enamorat de l'illa des que la va conèixer, ho ho va fer tot més fàcil.



El polonès va rebre una passada d' Ansu Fati , va retallar per desfer-se de Valjent i va batre Rajkovic amb un xut inapel·lable. Són Moix , animat fins llavors, va emmudir. Només els 'espurnes' de Lee van aconseguir animar uns seguidors que van presenciar una estona de domini de pilota culer des del minut 20 fins que el Mallorca va intentar rebel·lar-se contra la situació nefasta.

Ja a la segona part, Pedri va començar a fer exercicis d'escalfament. Necessitaven el canari i, fins que no va entrar l'hora de joc passada, un xut de Kessie des de fora de l'àrea va ser la seva única aproximació destacada. També va entrar al terreny de joc Raphinha , però el brasiler no va ser capaç de marcar diferències. El 'buscavides' Muriqi , amb un xut molt desviat, i Kang-In, mitjançant un xut creuat, van posar la por al cos barcelonista. Les sensacions finals no van ser bones però el Barça va aconseguir finalment els tres punts que l'enfila al capdamunt de la classificació a costa del que faci el Reial Madrid aquest diumenge contra l'Osasuna .